с чего всё началось

Нападающий «Крыльев» может выйти на поле в отборочных матчах Чемпионата Европы-2020. Как сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов», Александра Соболева вызвали в сборную России. В воскресенье, 6 октября, он отправился в расположение команды в Москву вечерним рейсом из Самары.

Происшествия Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

Футбол Луиз Адриану подарил своей русской девушке щенка Форвард «Палмейраса» Луиз Адриану подарил своей девушке Екатерине Дорожко щенка.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.

Политика Премьер-министр Азербайджана подал в отставку Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов подал заявление об отставке. Он занимал этот пост с апреля прошлого года.

Происшествия Завершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова Завершено расследование дела директора подмосковного реабилитационного центра "Феникс", в котором перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов.

Происшествия В Курске две пассажирки маршрутки погибли в ДТП Два человека погибли при столкновении маршрутного такси с грузовиком и внедорожником в Курске, сообщили Лайфу источники в экстренных службах.

Происшествия В Барнауле СК начал проверку кладбища с незакопанными могилами Следственные органы инициировали проверку городского кладбища в Барнауле, где уже несколько дней остаются открытыми несколько могил.

Экономика Счетная палата предложила изменить принцип господдержки кинематографа Счетная палата РФ предложила изменить принцип господдержки кинематографа: учитывать при распределении бюджетных субсидий создателям фильмов успешность проката их предыдущих картин, говорится в сообщении контрольного ведомства.

Политика Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.

Политика Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

Армия и оружие МИД Ирана предостерег Турцию от военных действий на территории Сирии Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что американские военные покидают районы на севере Сирии, где Анкара планирует провести военную операцию против курдов.

Политика Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву В марте премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил с 1 октября проиндексировать зарплат бюджетников и федеральных госслужащих, их заработная плата также вырастет на 4,3%.

Политика Штайнмайер пояснил суть формулы его имени по Донбассу На прошлой неделе, 1 октября, по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все стороны согласовали «формулу Штайнмайера» для ее закрепления в украинском законодательстве, отметив, что «таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Интернет Специалисты Роскачества назвали лучшие мессенджеры В результате проверки безопасности мессенджеров самыми защищенными на iOS оказались Wickr Me, Viber, WhatsApp и Wire, а на Android – Wickr Me, Viber, Threema и Signal.

Здоровье Заболеваемость ОРВИ в Рязанском регионе остаётся ниже эпидпорога В ведомстве отмечают, что с 30 сентября по 6 октября эпидемическая ситуация по заболеваемости ОРВИ в целом по региону соответствовала сезонному уровню, а регистрируемый показатель заболеваемости оставался ниже эпидемического порога на 14%, при этом случаев гриппа зафиксировано не было.

Политика На губернаторов примеряют отставки Среди возможных кандидатов на отставку называют также Владимира Илюхина (Камчатский край), Михаила Игнатьева (Республика Чувашия), Игоря Орлова (Архангельская область) и Анатолия Артамонова (Калужская область).

Происшествия Экс-глава рудника «Мир» найден мертвым в якутском СИЗО Бывший начальник подземного рудника "Мир" (принадлежит АК "АЛРОСА") Алексей Бурксер найден мертвым в следственном изоляторе Якутска.

Происшествия Экс-совладельца «Теремка» попросили заочно арестовать Следствие попросило заочно арестовать экс-совладельца сети блинных «Теремок» и крупного бизнесмена-девелопера Романа Фукса.

Гаджеты Microsoft решила оставить Windows в прошлом СМИ сообщили, что Microsoft станет уделять операционной системе Windows меньше внимания и сосредоточится на развитии сервисов и приложений.

Шоу-бизнес 10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.

Общество В России могут запретить крафтовое пиво В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.

Экономика Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.

Здоровье В Минздраве допускают возможность запрета вейпов в России Вейпы в РФ могут попасть под запрет через два-три года, если будут получены доказательства их смертельной опасности, сообщил глава департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.