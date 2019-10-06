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РЕН ТВРЕН ТВСоболева вызвали в сборную России по футболу вместо Смолова

Нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева вызвали в сборную России по футболу на матчи отборочного турнира Евро-2020. Он заменит в этом списке Федора Смолова, который получил травму, сообщает РИА "Новости". Соболев в начале сезона стал одним из лучших бомбардиров.
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с чего всё началось
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал в расположение команды форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Шотландии и Кипра, говорится
 в сообщении сборной в Twitter.
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