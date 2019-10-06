с чего всё началось

Форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева вызвали в сборную России, сообщает «Чемпионат». Он заменит в национальной команде нападающего «Локомотива» Федора Смолова, получившего травму в матче 12-го тура РПЛ с «Арсеналом». В данный момент Соболев является лучшим бомбардиром РПЛ в этом сезоне.

Политика Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе Глава украинского МИД Вадим Пристайко назвал в эфире телеканала ICTV три сценария развития ситуации в Донбассе.

Политика Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.

Гаджеты Больше никакого Android 9 Pie. Google заставит производителей выпускать все новые смартфоны сразу на Android 10 Android 9 Pie была выпущена 6 августа 2018 года, так что у на 31 января производителей будет год с половиной, чтобы насладиться выпуском устройств на её основе.

Общество Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер Как рассказал бывший замдиректора онкоцентра Максим Рыков, из НМИЦ им. Блохина могут уйти около 50 медсестер, передает "Интерфакс".

Футбол Власти Нидерландов решили полностью отказаться от названия Голландия Правительство Нидерландов решило прекратить называть себя Голландией и будет использовать только одно название — Нидерланды.

Шоу-бизнес Участница КВН Евгения Жарикова умерла от рака Участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой диагностировали онкологическое заболевание, ушла из жизни в московской клинике.

Шоу-бизнес Самбурская порадовала фанатов фото в откровенном купальнике Популярная актриса Настасья Самбурская поделилась с подписчиками в Instagram серией откровенных снимков с отдыха на берегу тайского острова Самуи.

Спорт Россию могут отстранить от двух Олимпиад из-за манипуляций с допингом Россия может пропустить Олимпийские игры 2020 и 2022 годов из-за манипуляций с допинг-пробами.

Наука Металинза скрутила свет в дискретную спираль Ученые создали металинзу — преломляющий элемент на основе метаповерхностей, которая фокусирует луч света в нескольких точках, расположенных на трехмерной спирали Подобное, как пишут авторы в журнале Science Advances, невозможно реализовать при помощи традиционной оптики, и может пригодиться в областях, где необходимо получать информацию из глубины вещества.

Армия и оружие Сирийские саперы в провинции Идлиб подорвали пещеру, где боевики делали дроны Саперы сирийской армии уничтожили пещеру в южной части провинции Идлиб, которую боевики использовали как убежище, хранилище боеприпасов и мастерскую по изготовлению ударных беспилотников.

Армия и оружие Трамп предупредил Турцию о недопустимости удара по союзникам США в САР Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что предупредил Турцию о недопустимости нанесения ударов по американским военнослужащим или союзникам США в Сирии, передаёт ТАСС.

Экономика Авиакомпании попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в правительство России с просьбой выделить средства из бюджета для сдерживания роста цен на билеты в случае резких скачков стоимости топлива.

Политика Преемник Могерини призвал сохранять санкции против России Выдвинутый на пост главы дипломатии Евросоюза испанец Жозеп Боррель заявил он необходимости продолжить санкции в отношении России.

Происшествия Сбербанк выявил новые утечки данных своих клиентов На прошлой неделе Сбербанк сообщил об утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов.

Армия и оружие США запланировали крупнейшую за 25 лет переброску войск в Европу США запланировали провести в 2020 году крупнейшую за последние 25 лет переброску войск в европейские страны.

Общество Алтайский тренер прокомментировал увольнение за поездки на турниры Амаду Аратин возил детей на соревнования за свой счет и не понимает, что в этом плохого Тренер Амаду Аратин подтвердил журналистам, что его уволили с работы в спортивной секции самбо в школе села Талда Усть-Коксинского района Республики Алтай.

Политика В Эквадоре захвачено три нефтяных месторождения В Эквадоре вынужденно приостановили работу три нефтяных месторождения.

Транспорт Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк сообщил последние сведения об актрисе Директор актрисы Стас Христов заявил телеканалу НТВ, что Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг здоровья, призывают верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ.

Шоу-бизнес Наталья Бочкарева вышла на связь после информации о своем исчезновении Актриса Наталья Бочкарева вышла на связь и рассказала о своем самочувствии. Она отметила, что чувствует себя хорошо.

Политика Конгрессмен заявил о планах США выйти из Договора по открытому небу США рассматривают возможность выхода из Договора по открытому небу, об этом сообщил председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел.

Политика Штайнмайер вступился за «формулу Штайнмайера» По мнению Простакова, «выступая против «формулы Штайнмайера», в реальности украинские неонацисты и радикалы под практически явным руководством бывшего президента Украины Петра Порошенко желают прервать начавшийся процесс урегулирования конфликта».

Политика Киев считает, что Москва ищет предлог отмены встречи «нормандской четвёрки» Пристайко считает, что это связано с выполнением Украиной двух первых условий, и Россия «вынуждена искать» новые причины, чтобы не проводить встречу глав «нормандской четвёрки».