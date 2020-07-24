Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган издал указ, согласно которому собор Святой Софии будет постоянно открыт для мусульманских поклонений. Об этом сообщил губернатор провинции Стамбул Али Ерликая в своем Twitter-аккаунте.

Собор Святой Софии перевели на 24-часовой режим работы для мусульман

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