Религия
Lenta.ruСобор Святой Софии перевели на 24-часовой режим работы для мусульман
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган издал указ, согласно которому собор Святой Софии будет постоянно открыт для мусульманских поклонений. Об этом сообщил губернатор провинции Стамбул Али Ерликая в своем Twitter-аккаунте.
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Происшествия
Грузовой самолет потерпел крушение в Сомали из-за стада ослов
Российская газета 13:19
Политика
США намерены создать с Россией линию связи по вопросам космоса
Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что американская сторона предлагает России создать линию связи для предотвращения конфликтов в космосе.
RT на русском 15:27
Здоровье
Пять крупных очагов коронавируса остается в Волгоградской области
Самые большие - в строительной организации и в Урюпинском ПНИ, где заразились коронавирусом более двухсот человек.
КП - Волгоград 07:01
Единоборства
Гаджиев: Емельяненко вообще ничего не показал в бою с Исмаиловым
Глава Fight Nights Global Камил Гаджиев высказался об итогах боя между россиянами Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым.
Газета.Ru 15:58
Энергетика
«Оператор ГТС Украины» снизил прогноз транзита российского газа
"Оператор ГТС Украины" снизил прогноз транзита газа из РФ в 2020 году до 52-55 миллиардов кубометров с 55-57 миллиардов при забронированных 65 миллиардах кубометров, заявил в четверг глава компании Сергей Макогон.
РИА Новости вчера в 04:16
Футбол
В чемпионате ФНЛ «Крылья Советов» проведут 42 игры
Всего команды проведут в чемпионате ФНЛ по 42 игры.
СОВА 05:38
Политика
Саркози назвал Путина держащим слово и преданным другом
Бывший президент Франции Николя Саркози в своей книге «Время бурь» дал характеристику президенту России Владимиру Путину.
Lenta.ru 12:30
Общество
Театрам рекомендовали исключить спектакли с массовыми сценами
Роспотребнадзор рекомендует исключить в театрах спектакли с хоровыми и массовыми сценами, следует из документа, опубликованного в пятницу на сайте ведомства.
РИА Новости 09:12
Здоровье
Определен орган, отвечающий за продолжительность жизни
Evo-rus.com 10:07
Авто
Mitsubishi анонсировала старт продаж нового поколения Outlander
Новая генерация Mitsubishi Outlander уже анонсирована для продаж в Штатах. Состоится это событие в начале следующего года.
CarsGuru.net 03:01
Политика
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Цепкало с детьми покинул страну
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало, которого ЦИК не допустил до выборов, с детьми покинул территорию республики чтобы избежать возможного ареста, сообщила порталу TUT.BY его супруга Вероника.
Радио Sputnik 07:18
Происшествия
После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек
Главное управление МВД по Москве сообщило о задержании более 25 человек, участвовавших в нескольких массовых драках на юго-востоке столицы.
Коммерсантъ 11:03
Политика
В Кремле исключили, что митинги в Хабаровске организованы из-за рубежа
РИА Новости 07:34
Шоу-бизнес
Собчак подарила мужу на юбилей короткометражный фильм
Картина под названием «Метод Богомолова», снята ко дню рождения мужа теледивы Константина Богомолова, передаёт piter.tv.«Фильм для первой работы молодого режиссёра, может быть, длинный, он 27 минут, но с другой стороны, Константин, по сравнению с вашими пятью-шестью часами, знаете, можете и потерпеть», — пошутила Собчак.38-летняя телеведущая попросила не судить строго «молодого режиссёра».
Вестник 11:05
Здоровье
В Волгоградской области решено продлить ограничения из-за коронавируса
Уточняется, что срок действия существующих ограничений должен был истечь на следующей неделе, но сегодня принято решение об их продлении.
Волгоградская правда 07:19
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
Общество
ВОЗ: в мире за сутки выявлено 284 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2
Женева, Швейцария, 24 июля 2020, 22:23 — REGNUM Во всём мире за последние сутки зафиксировано 284 196 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 15:23
Происшествия
Экс-чиновник Генпрокуратуры признал вину в насилии над полицейским
Бывший сотрудник Генпрокуратуры Игорь Мыльников признал вину в насилии над полицейским.
Известия 08:22
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 07:36
Происшествия
СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко
В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
РИА Новости 22 июля в 18:11
Политика
Глава нацразведки США обвинил Россию в подрыве доверия к выборам
Глава национальной разведки США Уильям Иванина обвинил Россию в распространении дезинформации в США с целью "подорвать уверенность в демократических процессах" выборов.
РИА Новости 13:34
Общество
Azur Air возобновит рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан с 10 августа
«Авиакомпания Azur Air готова к возобновлению международных полетов, в том числе в Турцию, и в соответствии с решением правительства РФ восстановить с 10 августа рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Анталью, Бодрум и Даламан», - сказала собеседница агентства.
Агентство Москва 09:01
Общество
Генпрокуратура Белоруссии предъявила Бабарико новое обвинение
Бывшему главе Белгазпромбанка и незарегистрированному кандидату в президенты Виктору Бабарико предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупом размере в составе организованной группы, сообщила Генеральная прокуратура Белоруссии.
Коммерсантъ 09:57
Общество
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Россия следует курсу, по которому снятие всех ограничений запланировано на февраль, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Газета.Ru 11:13
Шоу-бизнес
Жена Буйнова рассказала о здоровье певца после операции
Поклонники творчества Буйнова забеспокоились о состоянии здоровья певца после его публикации в Instagram, сделанной в среду, 22 июля.
Слово и Дело 07:23
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
Здоровье
В Татарстане девять медиков скончались от коронавируса
В Татарстане девять медиков скончались от новой коронавирусной инфекции Covid-19.
Республика Татарстан 05:28
Футбол
Ростислав Мурзагулов объяснил, кто владеет ФК «Уфа»
После ухода Шамиля Газизова на пост генерального директора московского «Спартака», в СМИ прошла информация, что свои акции экс-гендиректор «Уфы» передал брату.
Башинформ 04:14
Общество
В Рособрнадзоре сообщили о результатах ЕГЭ по истории и физике
Доля ребят, набравших более 80 баллов, тоже осталась на уровне прошлого года и составила 8,5%. На максимальные 100 баллов ЕГЭ по физике сдали 302 участника.
Поступи Онлайн 04:43