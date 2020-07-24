Религия
Lenta.ruСобор Святой Софии перевели на 24-часовой режим работы для мусульман
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган издал указ, согласно которому собор Святой Софии будет постоянно открыт для мусульманских поклонений. Об этом сообщил губернатор провинции Стамбул Али Ерликая в своем Twitter-аккаунте.
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Футбол
Гол Неймара помог ПСЖ обыграть «Сент-Этьен» и завоевать Кубок Франции
С 31-й минуты «Сент-Этьен» играл в меньшинстве из-за удаления Лоика Перрина. ПСЖ в 13-й раз в истории стал обладателем Кубка Франции.
RT на русском 17:13
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru 16:03
Общество
Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве
Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 14:39
Здоровье
Медики назвали факторы, предупреждающие о риске развития рака желудка
Немецкие медики рассказали о признаках, которые указывают на раннюю стадию развития рака желудка.
Волга-Медиа 11:57
Футбол
ЦСКА не собирается продлевать контракт с Набабкиным
Срок действующего соглашения клуба с Набабкиным истекает через 6 дней.
CT news 18:35
Здоровье
В России не ждут вспышку коронавируса осенью
Россиянам не стоит опасаться второй волны коронавируса этой осенью.
URA.Ru вчера в 05:56
Киберспорт
Blizzard изменила модель Сильваны на бета-тесте World of Warcraft: Shadowlands
Blizzard уже несколько раз на протяжении альфа-теста меняла модель Сильваны.
CyberSport.ru вчера в 14:24
Политика
Трамп признал скупку 90% мировых запасов препарата от коронавируса
«Моя администрация обеспечила контроль над 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», который обладает великолепным действием», — заявил Трамп.
Известия 18:19
Политика
ЦИК объявил о трехдневном голосовании в сентябре
Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила провести трехдневное голосование на выборах в сентябре.
Газета.Ru 07:06
Экономика
Фондовый рынок США продолжил падение на открытии торгов
Нью-Йорк, США, 24 июля 2020, 17:01 — REGNUM Фондовый рынок США начал торги 24 июля со снижения всех основных индексов на 0,5 — 1,5%.
REGNUM 10:01
Происшествия
Экс-фигурант «Московского дела» Егор Жуков сообщил о нападении
Экс-фигурант «Московского дела» Егор Жуков сообщил о нападении.
Эхо Москвы 19:08
Армия и оружие
США могли бы продать Польше танки «Абрамс» для сдерживания России
Вашингтон, 24 июля 2020, 10:55 — REGNUM США могли бы продать свои танки M-1 «Абрамс» Польше, которая является важным элементом НАТО по сдерживанию России, заявил аналитик Дан Гуре 23 июля в статье для Real Clear Defense.
REGNUM 03:55
Общество
Иностранцам без медсправки могут запретить въезд в Россию
Российским авиакомпаниям дали право отказать в оформлении билета в Россию тем иностранцам, которые не сделали тест на коронавирус и не получили отрицательный результат.
Телеканал 360° 19:00
Политика
Российские пранкеры разыграли Монику Левински
Lenta.ru 18:25
Политика
Захарова объяснила выбор Танзании для возобновления полетов
Как уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, полеты будут частично открыты в Великобританию (только в Лондон), Турцию (с 1 августа - в Анкару и Стамбул, с 10-го - в Анталью, Бодрум и Даламан) и Танзанию.
ТАСС 16:31
Общество
Журналиста Шендеровича обвинили в домогательствах
Журналиста Виктора Шендеровича обвинили в сексуальных домогательствах. Свои истории женщины опубликовали в Facebook.
Известия 16:25
Общество
В Рособрнадзоре оценили результаты ЕГЭ по истории
Москва, 24 июля 2020, 10:13 — REGNUM Результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории в 2020 году улучшились по сравнению с 2019 годом.
REGNUM 03:13
Политика
Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов следственных органов с профессиональным праздником.
Известия 18:04
Технологии
«Подводную МКС» за $135 млн построит внук Жака-Ива Кусто
Новый подводный исследовательский центр под названием Proteus планируют опустить на глубину 18 м возле острова Кюрасао в Карибском море.
Evo-rus.com 01:17
Общество
NYT: в Пентагоне убеждены во внеземном происхождении НЛО
По данным издания, часть приглашенных в правительственную программу AATIP (Advanced Aerospace Threat Identification Program) экспертов убеждены, что неопознанные объекты имеют внеземное происхождение.
Газета.Ru 12:01
Общество
В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными
В России детские пособия предложили сделать ежемесячными. Речь идет о сумме в 10 тысяч рублей.
ФедералПресс вчера в 06:42
Происшествия
На юго-западе Москвы снова подрались выходцы из Азербайджана и Армении
В Москве произошла очередная драка между представителями азербайджанской и армянской диаспор, сообщил РБК.
РИА Новости 12:53
Армия и оружие
Украина сообщила о ранении четырех военных на Донбассе
Украина сообщила о ранении четырех военных на Донбассе. Об этом рассказали представители местного министерства обороны.
Piter.tv вчера в 03:40
Общество
В Петербурге по ошибке задержали нескольких известных актеров
В Санкт-Петербурге по ошибке задержали нескольких актеров.
АБН 19:00
Армия и оружие
США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия
Вашингтон, 24 июля 2020, 14:14 — REGNUM Космическое командование США и Британское космическое управление обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия.
REGNUM 07:14
Общество
В Хабаровске прошел четырнадцатый митинг в поддержку Фургала
Daily Storm 07:48
Гаджеты
Новое стекло Gorilla Glass Victus будет выдерживать падение с 2 метров
Новое стекло Gorilla Glass Victus будет выдерживать падение с высоты до 2 метров.
Дни24 03:57
Армия и оружие
Двое сирийских военных ранены в результате атаки Израиля
В результате были ранены двое военнослужащих.
Газета.Ru 17:32