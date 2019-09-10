Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен. Видео состоит из снятых с квадрокоптера видов столицы.

Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube

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