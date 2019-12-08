Общество

РБКРБКСобравшийся «изгнать Путина» шаман возобновил поход в Москву

Габышев, считающий себя шаманом-воином, начал поход в Москву в марте 2019 года. Летом он заявил, что целью его пути является «изгнание» президента России Владимира Путина, которого шаман считает «порождением темных сил».
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с чего всё началось

Собравшийся «изгнать Путина» шаман возобновил поход в Москву

Габышев, считающий себя шаманом-воином, начал поход в Москву в марте 2019 года. Летом он заявил, что целью его пути является «изгнание» президента России Владимира Путина, которого шаман считает «порождением темных сил». 19 сентября Габышева задержали на границе Иркусткой области и Бурятии.
РБК03:40

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Собравшийся «изгнать Путина» шаман возобновил поход в Москву

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Lenta.ru05:32

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URA.Ru06:42

Якутский шаман возобновил поход для «изгнания Путина»

Znak.com04:42

СМИ: шаман Александр Габышев вновь отправился к Кремлю

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