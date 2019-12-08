Габышев, считающий себя шаманом-воином, начал поход в Москву в марте 2019 года. Летом он заявил, что целью его пути является «изгнание» президента России Владимира Путина, которого шаман считает «порождением темных сил». 19 сентября Габышева задержали на границе Иркутской области и Бурятии.

с чего всё началось

Габышев, считающий себя шаманом-воином, начал поход в Москву в марте 2019 года. Летом он заявил, что целью его пути является «изгнание» президента России Владимира Путина, которого шаман считает «порождением темных сил».

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