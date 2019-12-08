Общество

РБКРБКСобравшийся «изгнать Путина» шаман возобновил поход в Москву

Габышев, считающий себя шаманом-воином, начал поход в Москву в марте 2019 года. Летом он заявил, что целью его пути является «изгнание» президента России Владимира Путина, которого шаман считает «порождением темных сил».
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с чего всё началось

Собравшийся «изгнать Путина» шаман возобновил поход в Москву

Габышев, считающий себя шаманом-воином, начал поход в Москву в марте 2019 года. Летом он заявил, что целью его пути является «изгнание» президента России Владимира Путина, которого шаман считает «порождением темных сил». 19 сентября Габышева задержали на границе Иркутской области и Бурятии.
РБК08 декабря в 03:40

Подробнее о событии

В Якутске задержали приближённого шамана, идущего на Путина

Pravda.Ru06:39

Называющий себя шаманом Александр Габышев возобновил свой поход в Москву

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Дождь08 декабря в 04:55

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Якутский «шаман» вновь отправился пешком в Москву

ТАСС08 декабря в 08:46

Собравшийся «изгнать Путина» шаман возобновил поход в Москву

РБК08 декабря в 03:40
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Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
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WADA отстраняет Россию от участия во всемирных соревнованиях

Как сообщают «Известия», Всемирное антидопинговое агентство отстраняет Россию от участия во всемирных соревнованиях на ближайшие 4 года.
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Кинокритики назвали 10 худших фильмов 2019 года

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Вести.Ru 10:32
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Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»

Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Lenta.ru 10:11
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В Красноярске педофил за 3 года совратил 36 несовершеннолетних

В Красноярске перед судом предстанет 38-летний местный житель, обвиняемый в совершении насильственных действий в отношении малолетних и несовершеннолетних девочек.
Вести.Ru 07:57
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Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание «Минска-2»

Государственное бюро расследований Украины возбудило против бывшего президента Петра Порошенко уголовное дело о государственной измене при подписании Минских соглашений.
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Политика

Песков: окончательно договориться по газу в Париже не удалось

По итогам переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не удалось окончательно договориться по транзиту газа, сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
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Политика

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
Lenta.ru 10:50
Происшествия

Идущего в Москву якутского шамана снова задержали

Якутского шамана Александра Габышева, который 7 декабря возобновил свой поход в Москву, снова задержали.
BFM.ru 08:10
Политика

Лавров прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом и Помпео

Коммерсантъ 01:38
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Подозреваемый сознался в убийстве двух девушек в Екатеринбурге

Мужчина, подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге, сознался в совершении преступления.
Известия 08:41
Политика

Путин поручит прокуратуре снова проверить дело «Нового величия»

Президент Владимир Путин поручит прокуратуре вновь разобраться с делом "Нового величия", передает ТАСС .
ЗакC.Ру 10:59
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Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе

Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.
Российская газета 09:39
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Путин назвал теракт в Беслане личной болью

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Минюст США: Путин признал подкуп ФИФА ради ЧМ-2018

В США опубликован отчет о расследовании ФБР возможного вмешательства России в президентские выборы в 2016 году.
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Энн Хэтэуэй родила второго ребенка

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Путин захотел отказаться от пластиковой посуды в России

Российский президент Владимир Путин считает, что стране необходимо начать отказываться от пластиковой посуды, передает "Интерфакс".
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Санкции против российских газопроводов вошли в военный бюджет США

США заложили в законопроект о военном бюджете санкции против двух российских мегапроектов - "Северного потока - 2" и "Турецкого потока".
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Новые пикапы Great Wall Pao вызвали настоящий ажиотаж

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Глава ДНР рассказал о ситуации в самопровозглашенной республике

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о ситуации в самопровозглашенной республике в беседе с корреспондентами RT.
Вечерняя Москва 09:41
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