Общество

РБКРБКСобравшийся «изгнать Путина» шаман возобновил поход в Москву

Габышев, считающий себя шаманом-воином, начал поход в Москву в марте 2019 года. Летом он заявил, что целью его пути является «изгнание» президента России Владимира Путина, которого шаман считает «порождением темных сил».
Читать в источнике
Комментировать145
с чего всё началось

Собравшийся «изгнать Путина» шаман возобновил поход в Москву

Габышев, считающий себя шаманом-воином, начал поход в Москву в марте 2019 года. Летом он заявил, что целью его пути является «изгнание» президента России Владимира Путина, которого шаман считает «порождением темных сил». 19 сентября Габышева задержали на границе Иркутской области и Бурятии.
РБК03:40

Подробнее о событии

Называющий себя шаманом Александр Габышев возобновил свой поход в Москву

Эхо Москвы11:03

Якутский шаман, который шел к Путину, снова отправился в Москву

URA.Ru06:42

«Шаман» Габышев не сообщил адвокатам, что снова отправился в Москву

РИА Новости07:57

Якутский «шаман» вновь отправился пешком в Москву

ТАСС08:46

Шедший к Путину шаман возобновил поход с четырьмя собаками

Lenta.ru05:32

Якутский шаман Александр Габышев возобновил поход в Москву. Он планирует «изгнать Путина»

Дождь04:55

Собравшийся «изгнать Путина» шаман возобновил поход в Москву

РБК03:40
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 12:16, Ашберн
Общество

Умер 21-летний рэпер Juice WRLD

РИА Новости 11:16
Происшествия

В ДТП с двумя микроавтобусами под Оренбургом погибли четыре человека

Четыре человека погибли в аварии с двумя микроавтобусами в Оренбургской области, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
РИА Новости 02:20
Политика

В Сербии назвали Россию самым главным другом и союзником

Сербия не имеет большего друга и союзника в защите своих интересов, чем Россия, заявил министр по инновациям в правительстве Сербии Ненад Попович.
РИА Новости 08:56
Происшествия

Сын Валерии попал в аварию под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин вместе со своей девушкой попал в аварию под Петербургом. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости 11:10
Футбол

Спартак — Ростов 0:2 (2-й тайм)

На секторе болельщиков «Спартака» произошла драка во время матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (в данный момент счёт 0:1, перерыв).
Чемпионат 11:49
Политика

Порошенко забросали яйцами на майдане

Бывшего президента Украины Петра Порошенко забросали яйцами во время акции оппозиции накануне саммита в "нормандском формате".
РИА Новости 11:58
Общество

В Котласе более 10 тысяч человек вышли на митинг в защиту Шиеса

Новая газета 09:50
Хоккей

«Авангард» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ

Хоккеисты омского "Авангарда" нанесли поражение казанскому "Ак Барсу" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 11:39
Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

РИА Новости вчера в 23:41
Фигурное катание

Загитова снялась с показательного выступления после финала Гран-при

Российская фигуристка Алина Загитова отказалась от показательного выступления после завершения соревновательной части финала Гран-при в итальянском Турине.
RT на русском 10:13
Космос

Китайский луноход преодолел 345 метров по обратной стороне Луны

Китайский луноход «Юйту-2» («Нефритовый заяц-2») преодолел 345 метров по обратной стороне Луны и продолжает проводить научное исследование.
Свободная Пресса 06 декабря в 14:15
Экономика

Посол Белоруссии заявил о прогрессе в вопросах компенсаций от России

На состоявшихся 7 декабря в Сочи переговорах президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина найдены подходы к решению вопроса компенсации расходов из-за налогового маневра России в нефтяной сфере.
РБК 11:19
Политика

В Минске протестующие направились к посольству России

Rambler News Service 07:54
Космос

Аппарат NASA передал данные с рекордно близкого расстояния от Солнца

Российская газета 06 декабря в 06:18
Финансы

Все мировые валюты обвалились по отношению к гривне

Третьего декабря официальный курс гривны по отношению к доллару США укрепился до 23,957, что стало рекордом аж с 15 января 2016 года.
РИА Новости 05 декабря в 00:00
Шоу-бизнес

Лобода показала ногу с шестью пальцами

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Рамблер 06 декабря в 10:37
Происшествия

Находившийся под следствием вице-губернатор Тамбовской области погиб

РБК 03:09
Здоровье

Трансплантолог Каабак оценил возможность пересадки человеку головы

Трансплантолог Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Михаил Каабак в интервью YouTube-каналу «ЖИЗА» рассказал о перспективах пересадки головы человеку.
Взгляд.ру вчера в 04:46
Футбол

«Динамо» в меньшинстве проиграло «Заре» в чемпионате Украины

Киевское "Динамо" потерпело поражение от луганской "Зари" в матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу.
РИА Новости 12:12
Происшествия

Глава района в Хакасии попал под машину, спасая щенка

ТАСС 09:32
Общество

В Роструде разъяснили положение о дополнительном оплачиваемом отпуске

Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня положен сотрудникам с ненормированным рабочим днем.
РБК 00:12
Политика

«Нафтогаз» счел невозможным вариантом предложение Медведева по газу

Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил на предложение председателя правительства России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору между Россией и Украиной.
РБК вчера в 09:13
Происшествия

Осужден сфабриковавший дела о наркотиках экс-участковый из Москвы

Экс-участковый осужден по статье "Превышение должностных полномочий".
Газета.Ru 08:26
Политика

В МИД Украины рассказали, какой линии будет придерживаться Зеленский на саммите в Париже

Саммит "нормандской четверки", посвященный проблемам урегулирования украинского кризиса, состоится 9 декабря в Париже.
ТАСС 11:57
Шоу-бизнес

Волочкова в пижаме с тигром приготовила «плов» из морковки

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео готовки плова, в очередной раз упомянув о своем новом возлюбленном.
МИР 24 вчера в 10:12
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию

Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.
StarHit.ru 06 декабря в 10:00
Экономика

Европа подхватила «тренд» России на возвращение золотых запасов из-за рубежа

Стоит отметить, что польский золотой запас составил более 228 тонн, благодаря чему страна попала на 22 место в соответствующем рейтинге, пишет «ПолитРоссия».
Экономика сегодня 11:01
Армия и оружие

Атомный авианосец ВМС США вошел в Средиземное море

На этой неделе в Средиземное море вошел авианосец «Гарри Трумэн» ВМС США с несколькими кораблями сопровождения.
Discover24 вчера в 01:28
Здоровье

Врач-геронтолог посоветовал, как правильно подготовиться к старости

Директором Научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» доктором медицинских наук Кириллом Прощаевым рассказано, что для здорового старения организму человека важно наличие физической активности, правильное питание, а также своевременная диагностика заболеваний и прохождение медосмотров.
Ugpressa.ru 10:53
Единоборства

Бой Поветкина и Хантера завершился ничьей

RuNews24.ru вчера в 16:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное