Общество

РБКРБКСобравшийся «изгнать Путина» шаман возобновил поход в Москву

Габышев, считающий себя шаманом-воином, начал поход в Москву в марте 2019 года. Летом он заявил, что целью его пути является «изгнание» президента России Владимира Путина, которого шаман считает «порождением темных сил».
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с чего всё началось

Собравшийся «изгнать Путина» шаман возобновил поход в Москву

Габышев, считающий себя шаманом-воином, начал поход в Москву в марте 2019 года. Летом он заявил, что целью его пути является «изгнание» президента России Владимира Путина, которого шаман считает «порождением темных сил». 19 сентября Габышева задержали на границе Иркусткой области и Бурятии.
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