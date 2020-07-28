Происшествия
Вести.RuСобственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск
В феврале 2020 года в отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дела по факту сокрытия денежных средств. На неоднократные вызовы на допрос он не являлся. Поэтому следователи приняли решение объявить его в розыск.
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Общество
Минтруд предложил упростить выплату пособий для молодых матерей
Авторы документа предлагают распространить механизм прямых выплат во всех субъектах с 1 января 2021 года, уточнили в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 04:34
Наука
Бактерии-мутанты в космосе становятся более смертоносными
Ученые экспериментальным путем выяснили, что бактериям удалось приспособиться к невесомости лучше и быстрее, чем людям.
Evo-rus.com 02:07
Происшествия
В сарае в Волгоградской области нашли тело 90-летней женщины
Следователи обнаружили в сарае тело 90-летней женщины, которая пропала полгода назад в городе Краснослободск Волгоградской области, в убийстве пенсионерки подозревают ее сына, сообщила старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
РИА Новости 02:45
Экономика
Минфин объяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 05:24
Общество
В России зарегистрировано 118 тест-систем для диагностики коронавируса
В России для диагностики коронавирусной инфекции зарегистрировано 118 тест-систем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 04:51
Происшествия
За взятку задержан начальник ивановской службы ветеринарии
Начальник службы ветеринарии Ивановской области Хосров Абдуллаев, известный в области человек, восьмой год возглавляющий службу ветеринарии, скомпрометировал себя незаконными действиями в адрес предпринимателей, работающих в сфере животноводства.
SM News 04:15
Политика
В Совете ЕС продлили закрытие границ с РФ до середины августа
Ожидается, что Евросоюз вновь не включит Россию в список стран, не входящих в сообщество, с которыми страны ЕС могут открыть границы.
Известия 03:25
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Экономика
Правительство одобрило дополнительный выпуск акций «Аэрофлота»
Правительство РФ одобрило дополнительный выпуск акций "Аэрофлота" при условия сохранения доли государства в авиакомпании не ниже 51,17%, говорится в распоряжении кабмина, размещенном на портале правовой информации.
ТАСС 05:32
Происшествия
Следствие просит суд арестовать пятерых участников драки в Москве
Следствие просит суд об аресте пятерых человек, подозреваемых в участии в массовой драке на юге Москвы.
RT на русском вчера в 12:06
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Путешествия
В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию
Газета.Ru 02:04
Происшествия
В Архангельске мужчина убил трех женщин и пытался сжечь их тела
В Архангельске следователи предъявили обвинение мужчине за убийство трех женщин и попытку сжечь их тела, пишет пресс-служба регионального управления СК.
Газета.Ru 04:13
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости вчера в 18:46
Шоу-бизнес
Кудрявцева возглавила список Google зависимых от алкоголя звезд
По мнению Google, телеведущая Лера Кудрявцева является самой пьющей звездой.
CT news вчера в 07:08
Общество
Прокуроры потребовали не освобождать россиянку Осипову из тюрьмы в США
Прокуроры требуют не освобождать осужденную в США россиянку Богдану Осипову.
Известия вчера в 19:16
Общество
Блогершу приговорили к тюрьме за пропаганду разврата
Общественная служба новостей вчера в 14:33
Общество
Вильфанд сообщил об «опасном солнце» в ряде регионов России
Индекс УФ-излучения будет доходить до 7-9 единиц, что грозит солнечными ударами и ожогами на коже.
Evo-rus.com 03:00
Происшествия
В Самаре число пострадавших при взрыве полицейских выросло до двух
Два сотрудника полиции и женщина пострадали из-за взрыва гранаты в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону.
РИА Новости 04:38
Общество
Китайский самолет-амфибия AG600 впервые взлетел с моря
Испытание самого крупного китайского самолета-амфибии AG600 «Куньлун» прошло успешно 26 июля.
ФАН вчера в 10:09
Шоу-бизнес
Кузьмин рассказал о мечте детства, которую исполнила Пугачева
Народный артист РФ Владимир Кузьмин заявил, что Алла Пугачёва ещё в 1984 году исполнила его давнюю мечту.
Территория новостей 01:16
Общество
В Госдуме предложили вернуть прокуратуре право возбуждать дела
Ранее с предложением вернуть прокуратуре возможность возбуждать уголовные дела в интервью радиостанции «Вести ФМ» говорила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
РБК 04:48
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
Известия вчера в 08:46
Политика
Кремль заявил, что Россия не вмешивается в избирательный процесс в Белоруссии
Россия не дает оценок и не вмешивается в избирательный процесс в Белоруссии, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
ФАН 05:30
Политика
Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе
Министерство иностранных дел Украины передало посольству России в Киеве ноту в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада.
Газета.Ru 02:34
Происшествия
Суд в Петербурге оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал журналиста Давида Френкеля на 2,5 тыс. рублей за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке.
RT на русском вчера в 10:23
Баскетбол
«Химки» могут подписать Грега Монро
Спорт-Экспресс 04:42
Авто
Названы самые покупаемые в России кроссоверы от 2,5 до 3 млн рублей
Эксперты определили список самых популярных кроссоверов у россиян стоимостью 2,5 – 3 миллиона рублей.
ToDay News Ufa 05:05
Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14