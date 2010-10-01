Коронавирус
КоммерсантъСобственникам не хватает арендаторов
Аналитики ждут, что тенденция сохранится до конца лета и в среднем цены на аренду сократятся на 10%. Наиболее устойчивыми к падению оказались однокомнатные квартиры: из-за более доступной итоговой стоимости спрос сместился в их сторону.
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Общество
Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
RT на русском 05:38
Общество
Врач объяснил важность ношения маски во время эпидемии
Ношение маски является самой простой мерой во время пандемии, чтобы обезопасить себя и своих близких от заражения, передает телеканал «360» со ссылкой на заслуженного врача России Сергея Дорофеева.
9111.ru 09:15
Политика
Украинцы потребовали от Польши возврата земли
Союз украинцев Польши потребовал возврата земель и собственности тех, кто был депортирован в рамках операции «Висла».
Взгляд.ру 30 апреля в 11:53
Шоу-бизнес
Марат Башаров пожертвует в благотворительный фонд 1,25 млн рублей
Актер и телеведущий Марат Башаров заявил, что передаст 1,25 млн рублей в благотворительный фонд "Закят" "сирийским детишкам" ("Закят" — благотворительный фонд при Московской соборной мечети, — прим. ред.).
Реальное время 01:30
Общество
Около 10 тыс. человек на Чаяндинском месторождении прошли тест на коронавирус
Предварительно положительный результат на коронавирус подтвержден у более 3 тыс. работников на Чаяндинском месторождении, где властями Якутии объявлен карантин, сообщается в воскресенье на сайте Министерства здравоохранения РФ.
ТАСС 05:19
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
Общество
Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине
Известия вчера в 22:50
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Армия и оружие
Министерство обороны РФ опубликовало архивы о Берлинской операции
Вести.Ru 01 мая в 19:45
Общество
Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19
Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Известия вчера в 17:11
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
Два пациента умерли от коронавируса в Госпитале для ветеранов войн
Доктор Питер 01 мая в 12:39
Технологии
«Росатом» продлит срок жизни стволов пушек и гаубиц
Специалисты ТРИНИТИ* предложили новую технологию для продления "жизни" стволов пушек и гаубиц.
Деловое.ТВ вчера в 13:12
Происшествия
В Боливии разбился самолет с испанцами на борту
Шесть человек, включая двух боливийских пилотов и четырех испанцев, которых собирались репатриировать, погибли в Боливии в результате крушения самолета, об этом говорится в сообщении национальных ВВС в Twitter.
РИА Новости вчера в 21:24
Общество
Вирусолог оценил решение Лукашенко провести парад Победы
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не может отменить парад Победы, несмотря на пандемию коронавируса, так как многие люди хотят, чтобы мероприятие состоялось.
РИА Новости 08:32
Шоу-бизнес
Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора
Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции.
ФАН вчера в 12:26
Шоу-бизнес
Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева рассказала о симптомах
Заразившаяся коронавирусом 73-летняя Татьяна Васильева рассказала в своем Instagram о симптомах коронавируса.
MOS.news 02:55
Гаджеты
После выхода Half-Life: Alyx в Steam стало на миллион больше пользователей VR-гарнитур
Рост числа пользователей, которые стали активно использовать VR-гарнитуры, связывают с релизом Half-Life: Alyx.
CyberSport.ru 09:22
Экономика
«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%
В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России.
Известия 09:16
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна
Газета.Ru вчера в 14:11
Общество
В Минздраве рассказали, когда можно ждать конца эпидемии коронавируса
Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной.
РИА Новости 09:10
Игры
Ретро-франшиза вернулась: состоялся релиз экшен-игры Streets of Rage 4
REGNUM 30 апреля в 06:39
Общество
Временный госпиталь в «Ленэкспо» принял первых пациентов
Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:21
Кино
Сценарист фильмов про куклу Чаки покончил с собой
Один из сценаристов фильма ужасов «Детские игры» и режиссёр продолжения «Детские игры 2» — Джон Лафия — покончил с собой.
RT на русском вчера в 20:08
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Стало известно, что Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) отклонит заявку оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG на освобождение от требований обновленной газовой директивы Евросоюза.
Деловое.ТВ 01 мая в 11:16
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы
Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 01 мая в 15:50
Общество
У пациентов и работников психбольницы в Петербурге выявили коронавирус
В Санкт-Петербурге коронавирус выявили у 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы имени Кащенко.
RT на русском 09:12
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
Культура
Дата начала второго сезона шоу «Маска» названа
Дата начала старта второго развлекательного сезона шоу «Маска» названа.
Evo-rus.com 08:59
Футбол
Дзагоев рассказал об очень серьезных последствиях коронавируса
Хавбек ЦСКА Алан Дзагоев считает, что коронавирус очень серьезно отразится на футболе.
ProstoProSport 08:48