Коронавирус
News.ruСобственники квартир жалуются на нехватку арендаторов
Спрос на аренду жилья в больших городах в апреле снизился на 40% из-за экономического кризиса, к которому привела пандемия коронавируса в России. Из-за этого владельцы жилья снижают цены. При этом наиболее устойчивыми в кризис остаются однушки.
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Политика
Помпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом
У США есть достаточно доказательств того, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».
RT на русском 10:45
Общество
В Латвии ограничили использование воздушного пространства из-за дрона
Власти Латвии ограничили использование воздушного пространства страны из-за беспилотника, который потерял управление и пропал.
RT на русском 11:43
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом
На днях стало известно, что мать четверых детей подала на развод, её иск зарегистрирован в Московском горсуде.
News.ru 12:32
Шоу-бизнес
На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной
На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 10:56
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Здоровье
Врач рассказал о ранних симптомах коронавируса
Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев назвал симптомы, которые проявляются в начале заболевания коронавирусом.
Газета.Ru 12:04
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна
Газета.Ru вчера в 14:11
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Культура
Стефани Майер намекнула на продолжение «Сумерек»
Автор серии романов "Сумерки" Стефани Майер не на шутку заинтриговала своих фанатов.
Piter.tv 08:40
Политика
Россия выставила США счет за гуманитарную помощь
Российские власти потребовали от США более 600 тысяч долларов за средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование, которые доставили 1 апреля в Нью-Йорк в рамках гуманитарной помощи.
Территория новостей 07:50
Наука
Раскрыто действие эффективного лекарства от коронавируса
Ученые из Китая выяснили механизм действия препарата ремдесивира на коронавирус SARS-CoV-2. Итоги исследования опубликовал журнал Science.
РИА Новости 12:03
Игры
Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla
Astera 30 апреля в 15:50
Общество
Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ
В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК 01 мая в 11:40
Здоровье
Главный эпидемиолог Минздрава оценил ситуацию в стране
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России постепенно стабилизируется, заявил главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико.
Вести.Ru 09:07
Футбол
Источник: «Динамо» интересуется французским футболистом «Монпелье», который хочет стать россиянином
RT на русском 12:16
Технологии
NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы
NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы.
Piter.tv 08:40
Происшествия
Житель Одесской области попал под суд за флаг СССР
В день всех трудящихся мужчина вывесил на крыше собственного дома флаг СССР. Об этом сообщила пресс-служба национальной полиции Украины.
Телеканал 360° 12:01
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил риск развития в России итальянского сценария развития коронавируса.
Газета.Ru 10:06
Происшествия
Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских
ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции.
РБК 06:08
Шоу-бизнес
Мария Ивакова не смогла выступить в шоу «Танцы со звездами» из-за подозрения на коронавирус
StarHit.ru 12:30
Общество
Минпромторг заявил об отсутствии дефицита масок и антисептиков
Дефицита медицинских масок и антисептиков в России нет вообще, остатки масок в торговой сети - 20 миллионов штук, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
РИА Новости 07:01
Общество
В Минздраве сказали о способности коронавируса поражать любые органы
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил в интервью «Парламентской газете», что клинические проявления коронавируса чрезвычайно разнообразны.
Аргументы и Факты 12:23
Экономика
В России авансы по госконтрактам увеличены до 50%
Москва, 3 мая 2020, 10:10 — REGNUM Авансы по госконтрактам увеличены в России до 50% в рамках мер поддержки экономики.
REGNUM 03:10
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03:37
Общество
Уткин о Соловьёве: «Я дал отпор негодяю, он визжал от боли»
Ранее Соловьев угрожал расправиться с блогером Я с трудом представляю себе обстоятельства, при которых я буду развивать тему противостояния с Владимиром Соловьёвым.
News.ru 12:02
Шоу-бизнес
Повзрослевшая дочка Александра Абдулова покорила своей красотой
Поклонники актёра восхищаются снимками 13-летней Жени. В Сети восхищаются красотой повзрослевшей дочери Александра Абдулова.
7Дней.ру 01:00
Политика
Украинский журналист призвал бороться с русскоязычными гостями Львова
Львов, Украина, 3 мая 2020, 08:59 — REGNUM Львовский журналист Остап Дрозов призвал львовян обманывать русскоязычных туристов, приехавших во Львов.
REGNUM 01:59
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать всех людей
Российский режиссер и актер Никита Михалков выразил мнение, что американский миллиардер Билл Гейтс планирует чипировать всех людей планеты в связи с пандемией коронавируса.
Спорт-Экспресс вчера в 13:05