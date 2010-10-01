Коронавирус
News.ruСобственники квартир жалуются на нехватку арендаторов
Спрос на аренду жилья в больших городах в апреле снизился на 40% из-за экономического кризиса, к которому привела пандемия коронавируса в России. Из-за этого владельцы жилья снижают цены. При этом наиболее устойчивыми в кризис остаются однушки.
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Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Происшествия
На Кубани за сутки заражение коронавирусом подтвердилось у 66 человек
REGNUM 01 мая в 04:01
Шоу-бизнес
Жигунов грубо ответил на развод из-за любовницы, похожей на Заворотнюк
Актер Сергей Жигунов агрессивно отреагировал на вопросы о своей новой возлюбленной и разделе имущества с женой.
Народные новости 06:38
Здоровье
В Минздраве оценили сроки спада эпидемии коронавируса
Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной.
РИА Новости 09:10
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отмены парада Победы в Белоруссии
RT на русском 06:18
Экономика
Власти Москвы предложили бизнесу 150 помещений для льготной аренды
Предприятия малого и среднего бизнеса смогут арендовать 150 помещений, которые Москва выставила на открытые аукционы, сообщается на сайте столичной мэрии.
РБК 10:19
Происшествия
В Новосибирске сообщили о восьмом умершем от коронавируса
В инфекционной больнице №1 Новосибирска умерла восьмая пациентка с коронавирусом.
Atas.info 07:40
Общество
В России парад Победы в Минске назвали пиром во время чумы
Ранее Лукашенко заявил, что парад Победы отменить невозможно, поскольку тысячи белорусов хотят его проведения и «не одобрят, если мы, испугавшись, разбредемся по норам».
Lenta.ru 09:28
Технологии
НАСА показало масштабы таяния ледников в Антарктиде
НАСА опубликовало видео с демонстрацией масштабов климатической катастрофы, связанной с таянием ледников.
РИА Новости 05:29
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил риск развития в России итальянского сценария развития коронавируса.
Газета.Ru 10:06
Политика
Помпео объявил о доказательствах китайского происхождения коронавируса
США располагают достаточным количеством свидетельств того, что коронавирус COVID-19 искусственно создан в лаборатории в Ухане и оттуда начал распространяться по миру.
Вести.Ru 11:13
Общество
Врач сообщил о способе разорвать цепочку заражений коронавирусом
Врач предупредил, что для заражения достаточно просто пройти мимо зараженного коронавирусом. При этом у многих нет никаких симптомов.
Профиль 10:06
Общество
Замглавы оперштаба Якутии удалила пост о трети заразившихся на Чаянде
Замглавы оперативного штаба Якутии по борьбе с распространением коронавируса Ольга Балабкина удалила из своего канала в Telegram пост о том, что COVID-19 обнаружили у трети работников Чаяндинского месторождения.
РБК вчера в 13:08
Футбол
Уткин жестко высказался о Волгограде
Журналист Василий Уткин жестко высказался о Волгограде на своем YouTube канале.
Газета.Ru 10:49
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы
Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 01 мая в 15:50
Политика
Пушков оценил отказ посла Украины от участия в церемонии в Берлине
Российский сенатор Алексей Пушков назвал демонстрацией ненависти отказ украинского посла в Берлине Андрея Мельника возлагать цветы вместе с послом России в честь 75-летния капитуляции вермахта.
Известия 00:30
Общество
Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ
В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК 01 мая в 11:40
Происшествия
В Петербурге пьяный мужчина напал на приехавших к его матери медиков
В Санкт-Петербурге пьяный мужчина напал на медицинских работников, которые оказывали помощь его матери, сообщили РБК в пресс-службе регионального ГУ МВД России По данным ведомства, инцидент произошел в доме 26 по улице Шпалерной.
РБК 06:11
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
Общество
Стало известно о способности коронавируса поражать любые органы
Ранее Брико заявил, что развитие эпидемии коронавируса в России в последнее время замедлилось, и, вероятно, в течение месяца стоит ждать перехода к новой стадии.
Lenta.ru 10:11
Армия и оружие
На границе КНДР и Южной Кореи произошла перестрелка
Ореанда-Новости 01:08
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Здоровье
Названы ранние симптомы коронавируса
Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал о ранних симптомах, по которым можно определить наличие коронавирусной инфекции.
РИА Новости 07:57
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 30 апреля в 13:36
Общество
Валуев объяснил, почему перестал общаться с Виталием Кличко
РИА Новости 07:30
Авто
Составлен список самых бюджетных автомобилей в 2020 году
Тарантас Ньюс 01 мая в 13:35
Наука
У тяжелобольных коронавирусом врачи нашли смертельную патологию
МедиаПоток вчера в 10:32
Гаджеты
AMD вытесняет Intel на рынке премиальных компьютерных процессоров
Лиза Су не уточнила, какие именно премиальные модели процессоров, но скорее всего речь ведется о семействах Ryzen 3000 и Ryzen 2000.
Astera 07:56