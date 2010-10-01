Коронавирус

News.ruNews.ruСобственники квартир жалуются на нехватку арендаторов

Спрос на аренду жилья в больших городах в апреле снизился на 40% из-за экономического кризиса, к которому привела пандемия коронавируса в России. Из-за этого владельцы жилья снижают цены. При этом наиболее устойчивыми в кризис остаются однушки.
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Средняя оптовая цена гречки в России за год выросла почти втрое: с 21 тыс. руб. до 59 тыс. руб. за тонну

Финмаркет07:07

Рынок недвижимости отреагировал на эпидемию опережающими темпами — эксперт

REGNUMвчера в 03:39

Собственники квартир жалуются на нехватку арендаторов

News.ru03 мая в 07:56

Из-за коронавируса в России снизились цены на съём жилья

Секрет фирмы03 мая в 09:48

В России рухнул рынок аренды жилья

ИА Красная Весна03 мая в 09:31

В Перми незначительно подешевела аренда жилья

Коммерсантъ Пермь03 мая в 11:43

Динамика стоимости аренды жилья в крупнейших городах России

Коммерсантъ03 мая в 07:00
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:32, Ашберн
Общество

От коронавируса умер генконструктор РКК «Энергия» академик Микрин

Ушел из жизни генеральный конструктор и первый заместитель директора РКК "Энергия" академик Евгений Микрин, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
Вести.Ru 04:03
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Общество

Россияне на прошедшей неделе увеличили расходы на 5,3%

Россияне с 27 апреля по 3 мая нарастили расходы на 5,3% по сравнению с предшествующей неделей, свидетельствуют данные лаборатории Сбербанка по анализу и обработке больших данных «СберДанные».
Коммерсантъ 11:07
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Политика

Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
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Кино

Какие вопросы оставил финал третьего сезона «Мира Дикого Запада»

Третий сезон "Мира Дикого Запада" завершился на гораздо более оптимистичной ноте, чем предыдущий.
Газета.Ru вчера в 07:39
Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
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Киберспорт

Тот самый постер в The Division 2 не намекал на Assassin’s Creed Valhalla

Около года назад в The Division 2 нашли постер «Вальгалла», где изображён рыцарь, держащий в руке Частицу Эдема.
Игромания.ру вчера в 07:35
Шоу-бизнес

Рудковская рассказала об извинениях от написавших про ее сына статью

Продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, на своей странице в Instagram раскритиковала портал Star Hit, написавший про психическое расстройство их сына Александра.
Lenta.ru 03:45
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Политика

Лукашенко пригласил в Минск на парад Победы глав других государств

В Белоруссии не станут отменять военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и приглашают на мероприятие глав других государств.
МонаВиста 11:09
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Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
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Политика

Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на Россию

Глава шестого района Праги Ондржей Коларж, ставший одним из инициаторов демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу в чешской столице, пожаловался председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на действия России.
BFM.ru 02:16
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Здоровье

85 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области

Роспотребнадзор сообщил в понедельник, 4 мая о еще 85 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области за минувшие сутки.
Kursk.com вчера в 04:22
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Общество

Финляндия с 14 мая откроет границы

Постепенное открытие предприятий общепита, спортивные соревнования и чемпионаты планируют начать с 1 июня, библиотеки для выдачи книг открываются немедленно.
Вечерний Мурманск 11:59
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Авто

Названа стоимость УАЗ «Хантер» на электротяге

Крутящий момент достигает 600 Нм. Электрический УАЗ «Хантер» тяжелее обычного на 120 кг, если в нем установлена АКБ на 55 кВт/ч.
ГЛАС.RU вчера в 07:59
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Происшествия

Признанный погибшим в 2016 году немецкий футболист оказался жив

В 2016 году Камба был признан погибшим в автомобильной аварии.
REGNUM 02:50
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Общество

Названа стоимость масок и перчаток в московском метро

Московские власти установили цену на маски и перчатки, которые будут продаваться в вендинговых автоматах в метро.
Lenta.ru 12:22
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Политика

Шеф-повар Кремля раскрыл меню первых лиц страны

URA.Ru вчера в 21:58
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Здоровье

В Калининградской области более 300 медиков отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:21
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Здоровье

В Крыму выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом

На территории Республики Крым выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Krym.News 03:30
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Кино

Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале

Федеральный канал покажет продолжение популярного сериала «Диверсант». Об этом стало известно EVO-RUS.COM.
Evo-rus.com 03 мая в 02:57
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Общество

В России отмечен рост домашнего насилия с 10 апреля в 2,5 раза

По данным НКО, в период с 10 апреля количество жертв насилия и случаев насилия в семье увеличилось в 2,5 раза.
РИА Новости вчера в 20:07
22
Общество

Советник ВОЗ назвал две основные меры по борьбе с коронавирусом

Советник ВОЗ подчеркнул, что преимущества иных жестких мер, в том числе и закрытия границ, в борьбе с вирусом не очевидны.
ТАСС 08:54
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Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
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Футбол

Куртуа: «Будет несправедливо, если „Барселону“ признают чемпионом»

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа считает, что нельзя объявлять "Барселону" чемпионом страны, если Ла Лига будет окончательно приостановлена.
Soccer.ru 12:14
Общество

Польша начинает строительство газопровода Baltic Pipe

"Фактически начинается строительство Baltic Pipe, то есть того известного газопровода, который пройдет сначала с норвежского шельфа до Дании, а потом через Данию в Польшу, на наше побережье", - заявил он.
ТАСС вчера в 02:54
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Происшествия

В Петербурге мальчик набросился с ножом на отца, защищая мать

В Петербурге полицейские выясняют обстоятельства семейной драмы: восьмилетний мальчик набросился с ножом на отца и нанес ему несколько ударов.
Российская газета 08:45
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Происшествия

В Петербурге двух мужчин задержали за барбекю на Сенной площади

Полицейские Петербурга задержали двух молодых людей, которые решили весело провести время и пожарили шашлыки прямо на Сенной площади.
Российская газета 11:45
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Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
3K
Общество

В ВОЗ допускают, что первые заражения коронавирусом были в декабре

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила, что первые случаи заражения коронавирусом в мире могли быть еще в декабре 2019 года, заявил на брифинге представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.
Коммерсантъ 07:21
15
Общество

В Минпросвещения не исключили отмену ОГЭ из-за коронавируса

Минпросвещения может отказаться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году в целях профилактики коронавируса, заявил во вторник министр просвещения России Сергей Кравцов в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
ТАСС 07:08
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Хоккей

«Матч ТВ» покажет 9 мая победный хоккейный матч Россия — Германия

Lenta.ru 11:38
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