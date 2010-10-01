Коронавирус
КоммерсантъСобственникам не хватает арендаторов
Аналитики ждут, что тенденция сохранится до конца лета и в среднем цены на аренду сократятся на 10%. Наиболее устойчивыми к падению оказались однокомнатные квартиры: из-за более доступной итоговой стоимости спрос сместился в их сторону.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:19, Ашберн
Общество
Минздрав сообщил о 3 тыс. положительных тестов на вирус на Чаянде
На Чаяндинском месторождении в Якутии коронавирус предварительно диагностировали более чем у 3 тыс. человек.
РБК 10:01
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
Политика
Помпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом
У США есть достаточно доказательств того, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».
RT на русском 10:45
Футбол
Украинский форвард не видит изменений в стране после Майдана
Украинский игрок «Бурсаспора» Евгений Селезнев прокомментировал ситуацию в стране. Об этом он заявил в интервью ua.tribuna.com.
ProstoProSport 08:31
Футбол
Гол в ворота «Зенита» признан одним из лучших в истории Лиги чемпионов
Говорит Москва 11:27
Общество
Полиция усилила контроль самоизоляции в Челябинске
Из-за низкого индекса самоизоляции в Челябинске полиция усилила работу, сообщил на заседании оперативного штаба губернатор Алексей Текслер.
Коммерсантъ Челябинск 05:20
Космос
Ученые подсчитали, сколько в год метеоритов падает на Землю
Какое количество метеоритов ежегодно падает на Землю в виде крупных камней, попытались выяснить британские ученые на основе исследований, проведенных во льдах Антарктиды.
Газета.Ru 11:07
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил риск развития в России итальянского сценария развития коронавируса.
Газета.Ru 10:06
Политика
Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой.
BFM.ru вчера в 03:50
Общество
Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ
В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК 01 мая в 11:40
Авто
Аналог Jeep Wrangler с мотором от Haval F7 поступил в продажу
В продажу выпустят внедорожник с расширенной линейкой двигателей с предельной мощностью 230 л.с. Автомобиль поставляется с 8-ступенчатым «автоматом», а также с полным приводом.
Faktom вчера в 05:30
Авто
В мае АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили Lada
«АвтоВАЗ» рассказал о новых скидках и спецпредложениях, позволяющих приобрести автомобили LADA в мае на максимально выгодных условиях.
Автоновости дня вчера в 01:29
Шоу-бизнес
Повзрослевшая дочка Александра Абдулова покорила своей красотой
Поклонники актёра восхищаются снимками 13-летней Жени. В Сети восхищаются красотой повзрослевшей дочери Александра Абдулова.
7Дней.ру 01:00
Здоровье
В Минздраве оценили сроки спада эпидемии коронавируса
Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной.
РИА Новости 09:10
Общество
Глава Крыма пожаловался на наплыв туристов в разгар эпидемии
Туристы продолжают прибывать со всей России в Крым в разгар эпидемии, несмотря на принимаемые меры.
Lenta.ru 10:48
Политика
Посол России в Германии отреагировал на демарш украинского коллеги
По приглашению правящего бургомистра города Михаэля Мюллера в церемонии приняли участие посол России Сергей Нечаев и посол Белоруссии в ФРГ Денис Сидоренко.
Вести.Ru вчера в 11:39
Общество
У пациентов и работников психбольницы в Петербурге выявили коронавирус
В Санкт-Петербурге коронавирус выявили у 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы имени Кащенко.
RT на русском 09:12
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин в стране
Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов.
Газета.Ru 08:58
Политика
Украинский посол предложил пари о Крыме
Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шрёдеру пари по поводу Крыма, сообщает "Укринформ" Ранее в интервью изданию Tagesspiegel Шрёдер предложить снять санкции с России из-за их неэффективности, а также из-за непростой экономической ситуации из-за пандемии COVID-19.
Украина.ру 10:20
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
Общество
Газпромовский «Академик Черский» дошел до Балтийска
BFM.ru вчера в 18:31
Армия и оружие
Министерство обороны РФ опубликовало архивы о Берлинской операции
Вести.Ru 01 мая в 19:45
Происшествия
Девушка в Нижневартовске скрыла коронавирус и вошла в самолёт
1 мая в аэропорту Нижневартовска приземлился самолёт.
Вестник 06:47
Футбол
Евсеев: повезло с женой. Хотя как повезло? Сам выбирал, когда Татьяна ещё в школе училась
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о своей жене Татьяне.
Чемпионат 11:13
Общество
Минпромторг заявил об отсутствии дефицита антисептиков и масок
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в настоящее время в России отсутствует дефицит медицинских защитных масок и антисептических средств.
Piter.tv 09:31
Политика
Онищенко уточнил, какие у него вопросы к американцам
По мнению парламентария, лучше всего было бы, если бы изучением этого вопроса занялась специально созданная экспертная группа с участием международных специалистов.
Вести.Ru 12:05
Политика
В захвате Капитолия в Мичигане участвовала милиция «Свобода Мичигана»
В захвате здания правительства в Лансинге, столице штата Мичиган, участвовали вооруженные члены милиции «Свобода Мичигана», 2 мая сообщает Associated Press.
ИА Красная Весна вчера в 14:38
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать всех людей
Российский режиссер и актер Никита Михалков выразил мнение, что американский миллиардер Билл Гейтс планирует чипировать всех людей планеты в связи с пандемией коронавируса.
Спорт-Экспресс вчера в 13:05