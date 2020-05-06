Экономика
Российская газетаВ Москве упали цены на аренду квартир
Москва и Подмосковье оказались среди регионов-лидеров по падению цен на арендное жилье. К примеру, стоимость месячной аренды однокомнатной квартиры в Москве в апреле упала в среднем на 5,9%, "двушки" подешевели на 7%, а "трешки" на 7,9%.
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Фигурное катание
Директор «Самбо-70» назвал предательством уход Трусовой от Тутберидзе
RT на русском 02:16
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая.
Ведомости вчера в 11:18
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Коммерсантъ 02:28
Кино
Десятый сезон «Американской истории ужасов» могут отложить на год
В своем интервью для издания The Wrap создатель сериала Райан Мерфи заявил, что юбилейный, десятый сезон, возможно придется сильно изменить.
Телепрограмма 01:40
Экономика
Поступления налогов в России в апреле сократились на 30%
Поступления налогов в РФ в апреле сократились на 30%, в основном за счет налога на добычу полезных ископаемых, заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.
ТАСС вчера в 09:30
Общество
В Москве на месяц продлили ежедневную дезинфекцию подъездов
Власти Москвы на месяц продлили проведение ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов для профилактики коронавируса.
ТАСС 01:52
Здоровье
Коронавирус выявили у 36 пациентов и работников больницы в Иркутске
В результате у 24 пациентов и 12 работников больницы тесты дали положительный результат.
Интерфакс - Россия вчера в 07:50
Экономика
Товарам и услугам в России предсказали рост цен после окончания карантина
После окончания карантина в России могут подорожать импортные товары и услуги парикмахеров и салонов красоты, рассказал агентству «Прайм» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.
Lenta.ru вчера в 23:10
Армия и оружие
ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
На стороне маршала Халифы Хафтара в конфликте в Ливии участвует от 800 до 1200 сотрудников российской частной военной компании (ЧВК), известной как ЧВК Вагнера.
Lenta.ru 02:40
Общество
Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России
Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 09:40
Политика
В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
Общество
В Саратовской области число случаев коронавируса выросло до 876
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Саратовской области за сутки увеличилось на 41, общее число заболевших выросло до 876 человек, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:40
Транспорт
В России могут разрешить перевозчикам не возвращать деньги за билеты
Москва, 7 мая 2020, 09:41 — REGNUM Воздушные, железнодорожные, морские и речные перевозчики могут получить право в условиях пандемии коронавирусной инфекции не возвращать пассажирам деньги за приобретённые билеты, а заменить их ваучерами.
REGNUM 02:41
Общество
Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе
Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН.
РБК вчера в 20:56
Происшествия
Полиция нашла байкеров, катавших девушек топлес по Чебоксарам
Полицейские в Чебоксарах нашли мотоциклистов, катавших девушек по городу топлес.
Москва 24 вчера в 11:04
Здоровье
Врач сообщила о непредсказуемости состояния пациентов с коронавирусом
Как сообщает ToDay News Ufa, в интервью с RT замдиректора по клинической работе Медицинского научно-образовательного центра МГУ доктор медицинских наук Елена Павликова рассказала о том, как люди переносят инфекцию.
ToDay News Ufa 01:19
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян
Журналист высказал мысль, что некоторые россияне могут начать волноваться за сохранность своих денежных средств и снимать деньги с вкладов.
RuNews24.ru вчера в 15:08
Общество
Липецкий губернатор: сейчас нас как клещей потравят
Два человека, удивительно похожие на губернатора Липецкой области Игоря Артамонова и мэра Липецка Евгению Уваркину, обсуждают, как травить людей из распылителей под видом дезинфекции.
Вести48 01:33
Общество
735 тысяч безработных прибавилось в России за два месяца
В России зарегистрировано 1 млн 243 тысячи безработных, из них за последние два месяца – 735 тысяч, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.
Псковское агентство информации вчера в 09:44
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском вчера в 16:30
Общество
Собянин отметил, что после 12 мая режим самоизоляции не будет ослаблен
В Москве не будет ослаблен режим самоизоляции после 12 мая, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 10:14
Армия и оружие
Военным запретили раскрывать в интернете информацию о службе
Российским военнослужащим запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к Вооруженным силам.
Газета.Ru вчера в 14:32
Общество
Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян
Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия вчера в 06:13
Хоккей
НХЛ осуждает женоненавистнические высказывания игроков
Официальный сайт НХЛ опубликовал заявление, в котором лига осуждает нападающего «Вашингтона» Брендана Лайпсика за недавние высказывания в социальных сетях.
ГЛАС.RU 02:38
Общество
Минпросвещения может вновь перенести ЕГЭ из-за пандемии
Ранее стало известно, что ЕГЭ 2020 перенесли из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:25
Общество
Аномально теплую погоду спрогнозировали в ряде регионов России
В ближайшее время в некоторые российские регионы придет аномально теплая погода.
Газета.Ru вчера в 21:11
Космос
На Солнце обнаружен протуберанец больших размеров
Ученые заявили о нахождении очень большого протуберанца на поверхности Солнца.
OAnews вчера в 04:40
Политика
Польша откладывает президентские выборы
Лидеры партии "Закон и справедливость" и "Соглашение" ожидают, что после 10 мая 2020 года Верховный суд просто объявит выборы несостоявшимися.
Газета.Ru вчера в 18:45
Энергетика
Силуанов озвучил прогноз Минфина РФ о стоимости нефти
Силуанов отметил, что Россия проживет и при стоимости барреля в 10 долларов. Для этого были созданы необходимые финансовые буферы.
Политика Сегодня 05 мая в 19:14