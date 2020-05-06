Москва и Подмосковье оказались среди регионов-лидеров по падению цен на арендное жилье. К примеру, стоимость месячной аренды однокомнатной квартиры в Москве в апреле упала в среднем на 5,9%, "двушки" подешевели на 7%, а "трешки" на 7,9%.

В Москве упали цены на аренду квартир

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