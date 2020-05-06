Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ Москве упали цены на аренду квартир

Москва и Подмосковье оказались среди регионов-лидеров по падению цен на арендное жилье. К примеру, стоимость месячной аренды однокомнатной квартиры в Москве в апреле упала в среднем на 5,9%, "двушки" подешевели на 7%, а "трешки" на 7,9%.
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Аренда жилья во время пандемии: рекомендации для нанимателей и владельцев

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Общество

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Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Саратовской области за сутки увеличилось на 41, общее число заболевших выросло до 876 человек, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:40
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В России могут разрешить перевозчикам не возвращать деньги за билеты

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REGNUM 02:41
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Общество

Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе

Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН.
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Полиция нашла байкеров, катавших девушек топлес по Чебоксарам

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В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

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В России зарегистрировано 1 млн 243 тысячи безработных, из них за последние два месяца – 735 тысяч, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.
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RT на русском вчера в 16:30
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Собянин отметил, что после 12 мая режим самоизоляции не будет ослаблен

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Армия и оружие

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Космос

На Солнце обнаружен протуберанец больших размеров

Ученые заявили о нахождении очень большого протуберанца на поверхности Солнца.
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Польша откладывает президентские выборы

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