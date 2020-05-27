с чего всё началось

Сегодня группа депутатов нижней палаты парламента внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается1 возложить обязанность на собственника жилого или нежилого помещения в МКД по обеспечению соблюдения прав и законных интересов проживающих по соседству граждан любыми лицами, допущенными собственником в принадлежащее ему помещение.

Общество Собянин разрешил гулять в Москве с 1 июня Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным предложил разрешить москвичам выходить на прогулки с 1 июня. 1,6K

Общество Минтруд России предложил новые меры поддержки Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса. 1,3K

Общество Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ На 6 и 7 число назначен экзамен по русскому языку, 10 июля состоится испытание по профильной математике, 13 — по истории и физике, 16 — по обществознанию и химии, 20 июля выпускники сдадут биологию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам. 9

Шоу-бизнес Жена Щербакова осудила вдову Караченцова, жалующуюся на безденежье На фото Борис Щербаков с супругой goodhouse.ru При этом актриса добавила, что ей стыдно и неловко слышать о том, что актеры жалуются на безденежье. 9

Религия 28 мая православные отмечают праздник Вознесения Господня 7 июня, через 10 дней после Вознесения Господня и на 50-ый день после Пасхи православные отметят Святую Троицу. 2

Политика Путин бросил ручку во время совещания Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами. 6,6K

Политика Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили нефтяной рынок Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили в телефонном разговоре мировой рынок нефти, пишет Кремль. 1

Общество В Петербурге названы кладбища для захоронений погибших от коронавируса «Если понятно по документам, что смерть наступила не от коронавируса, то человек может быть похоронен на любом кладбище Петербурга, открытом для захоронения», — объяснил он в эфире телеканала «Санкт-Петербург». 6

Экономика Россиянам с августа повысят накопительные пенсии Накопительные пенсии в России в 2020 году будут повышены на 9,13%. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда. 1,1K

Здоровье Минздрав раскрыл новую методику подсчета статистики по коронавирусу Главный внештатный патологоанатом Минздрава Георгий Франк отметил, что в России тела 98 процентов умерших подвергаются вскрытию, что позволяет оценить истинное влияние коронавируса на смертность. 23

Путешествия В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова. 616

Игры PlayStation 5 могут показать 3 июня Зарубежное издание Bloomberg со ссылкой на собственный источник внутри Sony, заявило, что анонс консоли следующего поколения PlayStation 5 произойдёт уже 3 июня.

Происшествия Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью Двум девушкам и мужчине, устроившим ночной пикник у Вечного огня в Кронштадте, ужесточили статью: вместо вандализма им вменяют в вину осквернение надмогильных сооружений, сообщили в СКР по Санкт-Петербургу. 18

Энергетика Владельцы АЗС предложили отменить регулирование цен на бензин В соответствии с демпфером нефтяники платят в бюджет часть прибыли при более высоких ценах на бензин и дизельное топливо на российских АЗС, чем при поставках на экспорт (а при более низких ценах на внутреннем рынке — получают компенсации из бюджета). 19