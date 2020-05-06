Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаСобянин: Кафе и рестораны откроются в Москве в последнюю очередь

В столице работа заведений общественного питания возобновится в последнюю очередь. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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с чего всё началось

В Москве после праздников возвращаются к работе строительные и промышленные предприятия

Сразу после совещания руководитель рабочей группы по борьбе с коронавирусом, мэр Москвы Сергей Собянин дал эксклюзивное интервью Первому каналу.
Первый канал11:34

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Собянин пообещал открыть кафе и бары в Москве в «последнюю очередь»

РБК12:04

Собянин: кафе и рестораны откроют в последнюю очередь

РИА Новости11:42

Собянин заявил, что кафе и рестораны в Москве откроют в последнюю очередь

ТАСС11:32

Кафе и кинотеатры откроются в Москве в последнюю очередь – Собянин

Москва 2411:36

Собянин: Кафе и рестораны откроются в Москве в последнюю очередь

Российская газета11:30

Кафе и рестораны в Москве откроются в последнюю очередь

Lenta.ru11:22

Сергей Собянин: Кафе и кинотеатры откроются в Москве в последнюю очередь

Агентство Москва11:17
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Общество

В Приморье ветеран Великой Отечественной войны победила коронавирус

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Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

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Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12

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В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

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Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни

Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
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Снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака отчислили

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Экономика

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
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Общество

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

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РИА Новости 11:42
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Происшествия

В Хакасии подтверждено 22 новых случая заражения коронавирусом

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Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
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Политика

Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана

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Армия и оружие

Северный флот наблюдает за действиями НАТО в Баренцевом море

Действия корабельной группировки НАТО в Баренцевом море отслеживают подразделения Северного флота, 4 мая сообщили в национальном центре управления обороной РФ.
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Общество

Синоптики прогнозируют аномальную жару в ряде регионов России

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Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

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Экономика

ЦБ прогнозирует дефицит бюджета на уровне 5-6% ВВП

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«Газпром» продолжит транзит через Польшу

Польский газотранспортный оператор Gaz System опубликовал итоги квартального — с 1 июля по 1 октября — аукциона на доступ к мощностям газопровода «Ямал—Европа», проходящего через территории РФ, Белоруссии, Польши и Германии.
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Общество

В России снова сдвинули дату окончания пандемии коронавируса

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения пандемии коронавируса в России, сообщается на сайте Сингапурского университета технологий и дизайна.
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В Приамурье число случаев коронавируса превысило сто

Общее число выявленных в Амурской области случаев коронавируса достигло 106, сообщает правительство региона.
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Стало известно, когда спустят на воду подлодку с «Посейдоном»

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Все началось с того, что помощница главы администрации ЗАТО по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Екатерина Жигалова разместила в социальной сети фото, где она запечатлена на борту катера с огромной треской в руке.
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Создана первая в мире вакцина, убивающая коронавирус

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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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