Сразу после совещания руководитель рабочей группы по борьбе с коронавирусом, мэр Москвы Сергей Собянин дал эксклюзивное интервью Первому каналу.

с чего всё началось

В столице работа заведений общественного питания возобновится в последнюю очередь. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин: Кафе и рестораны откроются в Москве в последнюю очередь

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