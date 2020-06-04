Ситуация требовала оперативного принятия решений по проблемам, с которыми раньше город никогда не сталкивался. Мэр Сергей Собянин рассказал в интервью ТАСС, какова цена этих решений, готов ли город ко второй волне заболеваемости и когда столица может полностью вернуться к обычной жизни.

с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что обязательное ношение защитных масок в городе может сохраниться до осени или до начала 2021 года.

Собянин: Масочный режим может продлиться в Москве до осени

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