Коронавирус

ВедомостиВедомостиСобянин допустил сохранение масочного режима в Москве до зимы

«Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины», – понадеялся он. Собянин ожидает, что через год Москва вернется к прежнему образу жизни.
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с чего всё началось

Сергей Собянин: через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни

Мэр Сергей Собянин рассказал в интервью ТАСС, какова цена этих решений, готов ли город ко второй волне заболеваемости и когда столица может полностью вернуться к обычной жизни. — Москва аккуратно начинает выходить из строгого режима ограничений.
ТАСС01:00

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Собянин: Масочный режим может продлиться в Москве до осени

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Необходимость носить маски может сохраниться в Москве до середины осени – Собянин

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Собянин допустил продление масочного режима до середины осени

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Собянин заявил, что носить маски москвичам придется до середины осени

Газета.Ru01:14

Необходимость носить маски может сохраниться в Москве до середины осени

ТАСС01:00

Масочный режим в Москве может сохраниться до февраля

Коммерсантъ01:37
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Общество

Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества

Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости 20:27
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Общество

В МЧС нашли способ ликвидировать ЧП в Норильске

Представители МЧС разработали схему ликвидации ЧП в Норильске, где на прошлой неделе произошел разлив нефтепродуктов.
Компания 03:10
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Армия и оружие

В Польше стартовали учения по переброске войск из США в Европу

ИА Красная Весна 05:33
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Экономика

Экономист Белоусов оценил возможность отказа от нацпроектов

«Очевидно, что экстраординарная ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, оказала серьезное влияние на процесс реализации национальных проектов, поэтому также прошу вас подготовить предложения по их уточнению», — заявил он на совещании с членами кабмина.
Известия вчера в 17:30
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Армия и оружие

Американские военные преследовали военную колонну России в Сирии

Очевидцы рассказали, что военные автомобили США преследовали колонну с российскими военными, которая направлялась в населенный пункт Каср эд-Диб.
Piter.tv 03:36
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Экономика

Forbes сообщил о снижении числа долларовых миллионеров в России на 15%

Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, число долларовых миллионеров в России могло сократиться на 15% сообщил Forbes глава направления по работе с частными клиентами «Ренессанс Капитал» Григорий Седов.
РБК 18:25
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Общество

Попова заявила, что единой вакцины от коронавируса не будет

Вакцина от коронавируса не будет единой - появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения.
ТАСС 06:39
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Политика

Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию

Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru 14:15
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Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

РБК вчера в 03:28
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Общество

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
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Общество

В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
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Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru вчера в 01:12
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Футбол

Форвард «Бетиса» покрасил ногти в черный цвет в знак против расизма

Спорт-Экспресс 15:19
Общество

Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru 11:32
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Политика

Польша завершила первую часть строительства канала в обход России

Начальный этап работ по строительству водного пути на Балтийской косе закончен Начальный этап строительных работ канала на Балтийской (Вислинской) косе завершили в Польше, началось строительство молов, сообщает издание Business Insider.
Inc-news.ru 02 июня в 03:48
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Политика

В Москве задержан экс-кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Платошкин. Его доставили в СКР

Сегодня силовики задержали российского дипломата, историка, экс-кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Николая Платошкина.
Znak.com 10:24
Религия

В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу

Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru 16:11
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Общество

Потанин после ЧП в Норильске потерял $1,6 млрд за день

Владимир Астапкович / РИА "Новости" Один из владельцев "Норникеля" Владимир Потанин потерял после аварии на ТЭЦ в Норильске 1,6 млрд долларов за день.
РЕН ТВ 16:18
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Общество

Обломки взорвавшегося бака «Фрегата» разлетелись на тысячи километров

Обломки бака российского разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, разлетелись на тысячи километров, следует из данных, размещенных на специализированном сайте ВВС США space-track.org.
РИА Новости 18:04
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Экономика

Названы три сценария безработицы в России

Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
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Общество

Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
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Политика

США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
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Общество

Власти Кузбасса разрешили работу ТЦ и фитнес-клубов

Известия 08:52
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Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ вчера в 06:04
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Футбол

Легенда «Барселоны» получит должность в «Локомотиве»

Спорт день за днем 16:46
Экономика

Части российских пенсионеров с 1 августа повысят пенсии

В 2020 году у части пенсионеров накопительная часть пенсии повысится на 9,13%.
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Армия и оружие

Армия Хафтара покинула свои позиции в Триполи

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«Авангард» хочет обменять одного из хоккеистов низших звеньев

Матч ТВ 13:07
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Директор СГЭТ: весь транспорт вышел на линию, несмотря на забастовку

На встрече, как сообщается в соцсетях, выступила водитель Кировского троллейбусного депо Анастасия Оглоблина, которая объявила о создании на предприятии нового независимого профсоюза "Электротранспортник".
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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