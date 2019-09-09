Политика
Вечерняя МоскваСергей Собянин оценил предварительные итоги выборов в Мосгордуму
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о прошедших выборах в Мосгордуму. Градоначальник поделился впечатлениями в личном микроблоге утром 9 сентября, в понедельник. По его словам, эти выборы стали «самыми эмоциональными и конкурентными за всю последнюю историю».
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с чего всё началось
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы в Мосгордуму самыми «эмоциональными и реально конкурентными» за всю последнюю историю, об этом сообщается на его сайте.Ведомостивчера в 19:13
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Собянин заявил, что Мосгордума стала политически разноплановой благодаря выборам
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С.Собянин назвал выборы в МГД самыми эмоциональными и реально конкурентными за всю последнюю историю
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