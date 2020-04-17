Ситуация с коронавирусом в Москве непростая, заявил мэр города Сергей Собянин в пятницу, 17 апреля. При этом он подчеркнул, что борьба с COVID-19 всё же идет не по самому плохому сценарию. «В настоящее время 13 тыс. больничных коек уже принимает пациентов в боевом режиме», — сообщил Собянин.

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

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Политика Совфед одобрил отмену пошлины за гражданство РФ для жителей Донбасса Москва, 17 апреля 2020, 16:08 — REGNUM Совфед одобрил закон, освобождающий желающих получить гражданство РФ жителей ЛНР и ДНР от уплаты пошлины за оформление документа, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

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Транспорт РЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники Из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса РЖД отменят дополнительные поезда, назначенные на лето и майские праздники, сообщается на сайте холдинга. 2