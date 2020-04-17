Коронавирус

ИзвестияИзвестияСобянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве непростая, заявил мэр города Сергей Собянин в пятницу, 17 апреля. При этом он подчеркнул, что борьба с COVID-19 всё же идет не по самому плохому сценарию. «В настоящее время 13 тыс. больничных коек уже принимает пациентов в боевом режиме», — сообщил Собянин.
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В Москве дополнительно введут 4 тыс коек для больных COVID-19 – Собянин

Москва 2410:58

Собянин заявил о появившемся «запасе прочности» медсистемы Москвы

РБК10:36

Собянин отметил, что Москва идет не по самому плохому сценарию по коронавирусу

Интерфакс10:15

Собянин: В Москве с понедельника введут дополнительно 4 тыс. коек для больных коронавирусом

Агентство Москва10:31

Собянин заявил, что медицинская система Москвы начинает работать в плановом режиме

ТАСС10:14

Четыре тысячи дополнительных коек для больных COVID-19 введут в Москве

Вечерняя Москва10:53

Собянин оценил ситуацию с распространением коронавируса в Москве

РИА Новости10:08
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 13:57, Ашберн
Здоровье

Россияне не доверяют информации блогеров о коронавирусе

По данным экспертов организации, больше половины жителей России не доверяют информации о COVID-19, публикуемой блогерами.
OAnews 12:49
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Происшествия

Российские врачи пошли под суд по делу об убийстве младенца

В Калининградский областной суд поступило уголовное дело в отношении врачей-неонатологов Элины Сушкевич и Елены Белой: первой вменяется убийство малолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии, а ее коллеге — организация этого убийства.
Lenta.ru 12:32
9
Общество

ГУ МВД объяснило полицейским, что журналистам не нужны пропуска

В ответе, который СЖР получил из ГУ МВД Москвы говорится, что до всех наружных нарядов доведена информация, что оформление электронного пропуска не требуется государственным и муниципальным служащим, судьям, адвокатам, журналистам и охранникам.
Московский Комсомолец 13:25
Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
1,4K
Общество

Власти Кубани продлили режим карантина до 30 апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим карантина в регионе до 30 апреля, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:11
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Политика

Помпео и Лавров провели телефонный разговор

Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили по телефону вопросы стратегической стабильности.
RT на русском 12:17
1
Общество

Нобелевский лауреат заявил о создании коронавируса в лаборатории

Нобелевский лауреат из Франции Люк Монтанье, получивший международную премию за открытие ВИЧ, заявил, что коронавирус был создан в лаборатории.
Lenta.ru 12:22
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Общество

«Аэрофлот» приостановил продажу билетов в другие страны до августа

Авиакомпания «Аэрофлот» перестала продавать билеты на международные рейсы, запланированные на первые летние месяцы.
News.ru вчера в 20:07
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Недвижимость

Путин предложил россиянам льготную программу ипотеки под 6,5%

Президент России Владимир Путин объявил о введении в стране льготной программы по ипотечному кредитованию граждан.
Комсомольская правда вчера в 20:29
3,2K
Происшествия

Два работника Роскосмоса с коронавирусом умерли в больнице

Три специалиста Роскосмоса умерли в больнице, у двоих из них был подтвержден коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора госкорпорации Олега Фролова.
Газета.Ru 10:47
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Шоу-бизнес

Актриса Евгения Уралова умерла в Израиле

В последнее время актриса проходила лечение от тяжелой болезни в Израиле и умерла в больнице.
Газета.Ru 11:03
5
Кино

Чулпан Хаматова получает оскорбления и проклятия за роль Зулейхи

Чулпан Хаматова пожаловалась на оскорбления в свой адрес, которые она начала получать после выхода сериала "Зулейха открывает глаза", где она сыграла главную роль.
ИА InterMedia вчера в 08:37
3,3K
Общество

В Липецкой области произошел сбой в системе выдачи пропусков

С 17 апреля в четырех городах Липецкой области — Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине — начал действовать пропускной режим, сообщается на сайте региональной администрации.
РБК 12:32
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Армия и оружие

Неизвестный российский боевой самолёт атаковал боевиков в Идлибе

Террористы обвинили Россию в уничтожении трех членов группировки. Неизвестный российский боевой самолёт атаковал боевиков в Идлибе.
Piter.tv 06:36
2
Армия и оружие

Российская армия получила одну из самых мощных пушек в мире

Генеральный директор «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров, которого цитирует пресс-служба, отметил, что это одна из самых мощных в мире самоходных пушек, которая предназначена для поражения важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта.
Известия вчера в 03:27
6
Политика

Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу

Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК вчера в 10:05
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Здоровье

Роспотребнадзор заявил о росте бессимптомных заражений коронавирусом

В России зафиксирован рост числа людей, болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19 бессимптомно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 10:55
350
Общество

Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам

Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин.
РБК 12:28
1,3K
Авто

В Сети рассекретили Nissan X-Trail нового поколения

Не дожидаясь официальной премьеры, блогеры показали снимки Nissan X-Trail новой генерации, принявшего участие в рекламной фотосессии.
Picsnews.net 02:29
10
Общество

Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные

Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
634
Общество

В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера

Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости 11:01
79
Общество

В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал средний возраст умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в медучреждении.
RT на русском 13:44
2
Шоу-бизнес

Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру

Gazeta.SPb вчера в 18:01
31
Здоровье

Врач назвал самый вредный продукт в мире

Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 11:56
178
Политика

Совфед одобрил отмену пошлины за гражданство РФ для жителей Донбасса

Москва, 17 апреля 2020, 16:08 — REGNUM Совфед одобрил закон, освобождающий желающих получить гражданство РФ жителей ЛНР и ДНР от уплаты пошлины за оформление документа, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
REGNUM 09:08
Происшествия

В Красноярске арестован подросток, готовивший нападение на школу

В Красноярске в СИЗО заключили подростка, который готовил вооруженное нападение на школу.
Газета.Ru 06:34
1,3K
Футбол

«Валенсия» пожаловалась в УЕФА за распределение еврокубковых мест

Источники пишут, что руководство «Валенсии» осталось недовольно предложением Королевской испанской футбольной федерации о распределении мест в еврокубках.
Все про Спорт ру 13:44
Экономика

Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса

Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
Lenta.ru 04:18
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Транспорт

РЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники

Из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса РЖД отменят дополнительные поезда, назначенные на лето и майские праздники, сообщается на сайте холдинга.
РБК 13:34
2
Общество

Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
1,3K
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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