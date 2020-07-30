Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица прошла пик заболевания коронавирусной инфекцией и находится на минимальном уровне.

Собянин: Москва находится на минимальном уровне по коронавирусу

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