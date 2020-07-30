Коронавирус

RT на русскомRT на русскомСобянин: Москва находится на минимальном уровне по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица прошла пик заболевания коронавирусной инфекцией и находится на минимальном уровне.
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Сергей Собянин: Москва достигла минимума по заболеваемости COVID-19

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы11:45

Собянин заявил, что заболеваемость COVID-19 в Москве снижаться не будет

Интерфакс09:36

Пик по коронавирусу в Москве пройден – Собянин

Москва 2410:01

Собянин: Число вновь выявленных пациентов с COVID-19 будет оставаться прежним в ближайшее время

Агентство Москва09:18

Собянин предупредил, что заболеваемость COVID в Москве не будет снижаться

РБК09:18

Собянин: ухода в ноль по заболеваемости COVID-19 в Москве не будет

Вести.Ru09:29

Собянин пока не ждет снижения суточной заболеваемости COVID-19 в Москве

РИА Новости09:41
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:58, Ашберн
Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com 12:41
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Политика

Помпео пообещал уберечь Европу от «Северного потока-2»

США намерены уберечь Европу от строящегося российского газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 11:18
Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 11:05
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Хоккей

«Вашингтон» победил «Каролину» благодаря голам Овечкина и Кузнецова

Радио Зенит 02:10
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Технологии

В России создали «тамагочи для хакеров»

В России создали «тамагочи для хакеров» — специальный гаджет, который позволяет взломать множество вещей.
Ferra 11:50
Шоу-бизнес

Меган Фокс и Machine Gun Kelly подтвердили свои отношения

Американский рэпер Колсон Бэйкер, известный под псевдонимом Machine Gun Kelly, официально подтвердил свои отношения с актрисой Меган Фокс, разместив общий снимок в Instagram.
Культуромания 03:08
2
Игры

Игра по сериалу «Острые козырьки» выйдет 20 августа

Релиз игры на ПК, PS4, XBO и Nintendo Swich состоится 20 августа.
Матч ТВ 12:49
Происшествия

Семь домов на севере Москвы остались без газа из-за повреждения трубы

Семь жилых домов на севере Москвы отключены от газа из-за повреждения газопровода.
РБК 12:42
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Гаджеты

Sapphire выпустила сравнительно доступную Radeon RX 5700 XT Pulse BE

В начале этого месяца была представлена модель Radeon RX 5600 XT Pulse BE, сегодня крупнейший в мире поставщик видеокарт на процессорах AMD анонсировал более производительное решение — Radeon RX 5700 XT Pulse BE (модель: 11293-09-20G).
3DNews 09:13
2
Наука

Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культура 07:48
9
Экономика

ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%

ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC.
Газета.Ru 08:53
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Общество

Россиянам упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ

Правила выдачи россиянам субсидий на оплату ЖКХ с 2021 года будут упрощены, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс 06:56
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Футбол

УЕФА может перенести матч «Барселона» – «Наполи» в Португалию

Ньон, Швейцария, 30 июля 2020, 17:20 — REGNUM Матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Наполи» может пройти в Португалии.
REGNUM 10:20
Здоровье

Переболевшие коронавирусом врачи РКБ начали получать выплаты

Как сообщает ToDay News Ufa, на данный момент 39 сотрудников получили выплаты по 68,8 тыс. рублей на человека.
ToDay News Ufa 08:38
3
Технологии

«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSIM) в Москве и Санкт-Петербурге.
РБК вчера в 10:52
64
Общество

Ведущая «России 1» уволилась ради переезда в Италию

Ведущая программы «Утро России» на телеканале «Россия 1» Елена Ландер уволилась.
Lenta.ru вчера в 13:17
346
Шоу-бизнес

После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС

Экс-участница юмористического шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова рассказала подписчикам о работе в новом комедийном проекте на телеканале СТС, где она успела примерить множество образов.
iReactor 07:41
14
Политика

ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак

Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы.
Ведомости 12:27
44
Политика

Трамп допустил возможность переноса выборов

Американский лидер Дональд Трамп поднял вопрос о возможности переноса президентских выборов.
Вести.Ru 09:18
344
Политика

Экс-президент Украины выступил за создание СЭЗ в Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что создание свободной экономической зоны в Донбассе может способствовать решению конфликта в регионе.
РИА Новости 08:35
1
Спорт

WA продлила запрет на участие россиян в международных стартах

РИА Новости 11:45
Происшествия

Адвокат рассказал об отказе Ефремова признать вину в деле по ДТП

Адвокат Эльман Пашаев в эфире телеканала «Россия 1» 30 июля заявил, что он убедил актера Михаила Ефремова отказаться от признания вины по делу о ДТП в центре Москвы.
Известия 12:46
39
Экономика

США лишили целую страну доступа к еде и деньгам

Экономика Ирана, которая находится под давлением из-за санкций США, низких цен на нефть и пандемии коронавируса, лишилась доступа к продовольствию, лекарствам и собственным деньгам по вине Вашингтона, пишет Reuters.
Lenta.ru 12:28
3
Политика

Белоруссия усилила охрану границы с Россией и Украиной

Белоруссия усилила охрану своей границы с Россией и Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госпогранкомитета.
BFM.ru 10:21
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Футбол

Прокуратура Швейцарии возбудила дело против главы ФИФА Инфантино

Цюрих, Швейцария, 30 июля 2020, 17:14 — REGNUM Прокуратура Швейцарии инициировала расследование против президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
REGNUM 10:14
Политика

Затулин заявил, что Лукашенко стал невменяемым

Депутат и первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил «Газета.ру», что задержание российских бойцов ЧВК в Минске приведет к ухудшению российско-белорусских отношений.
Московский Комсомолец 04:23
8
Происшествия

Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа

1. Расчлененного участника Versus Battle Энди Картрайта нашли в пяти пакетах Утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт.
Lenta.ru 07:18
1,3K
Общество

СК возбудил дело против трижды проголосовавшей в Израиле россиянки

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту использования гражданкой России в Израиле трёх бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Парламентская газета 09:29
60
Здоровье

Областной онкодиспансер получил новое хирургическое оборудование

В день врачи учреждения проводят от 6 до 15 операций, при проведении большинства из них используется новый ультразвуковой скальпель.
Молодой коммунар 09:41
Политика

Главная соперница Лукашенко поделилась мнением о белорусизации и русском языке

Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская в интервью «Ленте.ру» поделилась мнением о белорусизации и русском языке.
Lenta.ru 12:43
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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