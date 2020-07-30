Коронавирус
ВедомостиСобянин дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в Москве
Москва находится на минимальном уровне по заболеваемости COVID-19. Показатели вряд ли будут опускаться ниже, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
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Сергей Собянин: Москва достигла минимума по заболеваемости COVID-19
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы11:45
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Политика
Посольство РФ уведомили о задержании россиян в Белоруссии
После задержания ЧВК Вагнера в Белоруссии Пригожину посоветовали обратиться к психиатру Отмечается, что в посольство поступило соответствующее уведомление от белорусского МИД.
Национальная служба новостей вчера в 14:14
Общество
Режим самоизоляции в Саратовской области продлен до 3 августа
В Саратовской области продлили ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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Экономика
Средняя зарплата в Черногории в июне составила 527 евро
Подгорица, 30 июля 2020, 16:55 — REGNUM Средняя зарплата за вычетом налогов в июне 2020 года, по данным черногорского ведомства Monstat, составила 527 евро, что на 1,7% больше, чем в мае.
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Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс 05:47
Политика
Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам.
РБК 13:02
Армия и оружие
ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня на Донбассе
В ежедневном отчете наблюдатели ОБСЕ рассказали, что стороны 111 раз нарушили режим прекращения огня с 27 июля.
Piter.tv вчера в 01:24
Политика
Россия требует допустить консулов к задержанным в Белоруссии россиянам
МИД России требует допустить консулов к задержанным в Белоруссии россиянам, говорится в заявлении министерства.
Газета.Ru 14:04
Общество
На Аляске выдра залезла в лодку к людям, чтобы спастись от косатки
Гид Джон Дорнеллас снял на видео, как испуганная выдра спасается от косатки в лодке с людьми, сообщает Daily Mail.
РИА Новости вчера в 20:07
Политика
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
Футбол
Грант о «Челси»: «Абрамович сослал бы меня в Сибирь за 4-е место»
В сезоне-2007/08 «Челси» под руководством Гранта занял 2-е место в АПЛ и вышел в финал Лиги чемпионов.
Sports.ru 13:27
Технологии
Google сделала автоматические резервные копии смартфонов бесплатными
Google сделала автоматические резервные копии смартфонов с помощью службы Google One бесплатными.
Ferra 09:43
Здоровье
Назвали ягоду, которая способствует похудению
Ольга Кондратенко, диетолог-нутрициолог Елизаветинской больницы, рассказала о пользе вишни для похудения.
Рамблер 14:11
Общество
Столичный суд расторг брак сына экс-генпрокурора РФ Чайки с женой
Вечерняя Москва 12:16
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ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
Госавтоинспекция начала выдавать автомобилистам права нового типа.
Газета.Ru 13:30
Экономика
В Петербурге будет построен завод по производству электроники
Компания «Макро ЕМС» (входит в ГК «Макро Групп») в промзоне Обухово начинает строительство завода по контрактному производству электроники.
РБК Санкт-Петербург 03:21
Общество
ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
Политика
Экс-президент Украины выступил за создание СЭЗ в Донбассе
Бывший президент Украины Леонид Кравчук выступил за создание свободной экономической зоны в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:03
Армия и оружие
«НАТО беззащитна»: датский журналист рассказал о супероружии России
РИА Новости 13:20
Политика
Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
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РБК 07:41
Шоу-бизнес
Алексей Глызин опроверг сообщения о своей смерти
Певец Алексей Глызин заявил, что не собирается умирать в ближайшее время и тщательно следит за своим здоровьем.
News.ru 03:27
Игры
Поддержка VR появится в Microsoft Flight Simulator в конце 2020 года
Microsoft Flight Simulator получит поддержку VR-шлемов в конце 2020 года.
3DNews 04:17
Армия и оружие
Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем
Коммерсантъ 13:57
Общество
Митинг в поддержку Тихановской в Минске собрал более 25 тыс. человек
В Минске проходит митинг в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
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Происшествия
Один человек погиб в результате обстрела группы людей в Петербурге
В Санкт-Петербурге неизвестный обстрелял компанию из трех человек, в результате чего один из них погиб.
Известия 11:40
Шоу-бизнес
Знакомый Пугачевой прокомментировал сообщения о ее разводе с Галкиным
Новости о вероятном разводе певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина стали основным поводом для обсуждений в Сети.
ФАН 03:52