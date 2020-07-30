Москва находится на минимальном уровне по заболеваемости COVID-19. Показатели вряд ли будут опускаться ниже, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Собянин дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в Москве

Политика Посольство РФ уведомили о задержании россиян в Белоруссии После задержания ЧВК Вагнера в Белоруссии Пригожину посоветовали обратиться к психиатру Отмечается, что в посольство поступило соответствующее уведомление от белорусского МИД. 111

Экономика Средняя зарплата в Черногории в июне составила 527 евро Подгорица, 30 июля 2020, 16:55 — REGNUM Средняя зарплата за вычетом налогов в июне 2020 года, по данным черногорского ведомства Monstat, составила 527 евро, что на 1,7% больше, чем в мае. 1

Политика Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам. 6

Политика Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации. 1,5K

Технологии Google сделала автоматические резервные копии смартфонов бесплатными Google сделала автоматические резервные копии смартфонов с помощью службы Google One бесплатными.

Экономика В Петербурге будет построен завод по производству электроники Компания «Макро ЕМС» (входит в ГК «Макро Групп») в промзоне Обухово начинает строительство завода по контрактному производству электроники.

Политика Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки. 5