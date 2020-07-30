Коронавирус

ВедомостиВедомостиСобянин дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в Москве

Москва находится на минимальном уровне по заболеваемости COVID-19. Показатели вряд ли будут опускаться ниже, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
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Сергей Собянин: Москва достигла минимума по заболеваемости COVID-19

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Собянин заявил, что заболеваемость COVID-19 в Москве снижаться не будет

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Посольство РФ уведомили о задержании россиян в Белоруссии

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В Саратовской области продлили ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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Подгорица, 30 июля 2020, 16:55 — REGNUM Средняя зарплата за вычетом налогов в июне 2020 года, по данным черногорского ведомства Monstat, составила 527 евро, что на 1,7% больше, чем в мае.
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Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу

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Политика

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МИД России требует допустить консулов к задержанным в Белоруссии россиянам, говорится в заявлении министерства.
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РИА Новости вчера в 20:07
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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