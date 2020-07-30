Коронавирус

RT на русскомRT на русскомСобянин: Москва находится на минимальном уровне по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица прошла пик заболевания коронавирусной инфекцией и находится на минимальном уровне.
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Политика

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Общество

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Общество

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Суд продлил до 22 января срок домашнего ареста Михаилу Ефремову

ТАСС 09:20
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Происшествия

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Газета.Ru 10:17
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Общество

Собянин заявил, что День города в Москве находится под вопросом

Московский мэр Сергей Собянин в четверг, 30 июля, заявил, что День города в Москве пока под вопросом из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отказалась от участия в теледебатах в отсутствие действующего главы государства и предложила Александру Лукашенко провести дебаты в формате "один на один" в минском парке Дружбы народов.
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Общество

Минздрав хочет выборочно проверять водителей на алкоголизм

Москва, 30 июля 2020, 14:22 — REGNUM Новый вариант правил медосмотра для водителей предусматривает выборочную проверку на алкогольную зависимость, версия со всеобщей проверкой исключена.
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Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

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Общество

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По оценкам проректора по перспективным проектам СПбПУ, соруководителя рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы Алексея Боровкова, рост заболеваемости в Петербурге может быть обусловлен тем, что в город в начале сентября приедет большое количество иногородних студентов.
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Экономика

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

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Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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