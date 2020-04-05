Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что столица находится в самой высокой группе риска по коронавирусу.

Собянин: Москва находится в высокой группе риска по коронавирусу

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