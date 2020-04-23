Коронавирус
Газета.RuСобянин: Москва не прошла и середину пути в борьбе с коронавирусом
Мэр Москвы Серегй Собянин заявил, что столица пока не приблизилась к пику распространения коронавирусной инфекции. Трансляцию с выступления чиновника вел телеканал "Россия 24". По его мнению, город не прошел и середины пути в борьбе с вирусом.
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с чего всё началось
"Мы ещё несколько недель как минимум будем справляться с теми вызовами, которые есть", - сказал Собянин, отвечая на вопросы москвичей в эфире телеканала "Россия 24".РИА Новости11:25
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