с чего всё началось

Мэр Москвы Серегй Собянин заявил, что столица пока не приблизилась к пику распространения коронавирусной инфекции. Трансляцию с выступления чиновника вел телеканал "Россия 24". По его мнению, город не прошел и середины пути в борьбе с вирусом.

Собянин: Москва не прошла и середину пути в борьбе с коронавирусом

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