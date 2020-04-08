Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва не сможет функционировать долго, если все в городе закрыть.

Собянин: Москва не сможет функционировать долго, если все закрыть

Общество В Москве скончались семь пациентов с коронавирусом У каждого из пациентов был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Здоровье В Липецкой области подтверждено 18 новых случаев коронавируса Липецк, 8 апреля 2020, 11:27 — REGNUM В Липецкой области 8 апреля официально подтверждено 18 новых случаев коронавируса, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.

Экономика Саратовская облдума поддержала первый пакет мер поддержки бизнеса Депутат Станислав Денисенко (ЛДПР) предложил подумать о сокращении расходов правительства, отметив, что исполнительная власть с учетом половинчатости мер поддержки, должна подать пример, начав с себя.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Авто Mahindra отказалась финансировать SsangYong По данным JATO Dynamics, в прошлом году SsangYong реализовал в Европе 14 627 автомобилей (-10%).

Экономика Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20% Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.

Общество Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.

Общество «Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области Как утверждает издание «Проект», в Астраханской области, в устье реки Волги есть резиденция, где отдыхает заместитель председателя Совета безопасности и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев.

Экономика Украина подготовила новые претензии к Газпрому Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.

Футбол Зелимхан Бакаев: «Подготовка идет сумасшедшим образом» Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев в прямом эфире в Instagram рассказал о тренировках в условиях карантина из-за пандемии коронавируса.

Политика Собянин призвал готовиться к резкому росту внебольничной пневмонии Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на совещании с президентом России Владимиром Путиным, что необходимо продолжать ограничительные меры по группам риска - пожилым людям, тем, кто вернулся из-за границы и тем, кто с ними контактировал.

Политика Песков оценил возможность сокращения нерабочих дней в России Напомним, на фоне ситуации с пандемией COVID-19 объявленная президентом РФ Владимиром Путиным нерабочей неделя с 28 марта по 5 апреля была продлена главой государства до 30 апреля.

Общество Министр здравоохранения Астраханской области подал в отставку По данным пресс-службы администрации губернатора Астраханской области, после заседания экспертного совета по ситуации с коронавирусом в регионе, глава министерства здравоохранения области Федор Орлов подал в отставку, передает ТАСС.