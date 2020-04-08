Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСобянин: Москва не сможет функционировать долго, если все закрыть

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва не сможет функционировать долго, если все в городе закрыть.
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Собянин рассказал Путину о последствиях закрытия Москвы из-за коронавируса

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Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона улучшилось.
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Появились кадры новой комедии от автора «Офиса» со Стивом Кареллом

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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев в прямом эфире в Instagram рассказал о тренировках в условиях карантина из-за пандемии коронавируса.
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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