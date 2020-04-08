Коронавирус
Газета.RuСобянин: Москва не сможет функционировать долго, если все закрыть
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва не сможет функционировать долго, если все в городе закрыть.
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Общество
В Москве скончались семь пациентов с коронавирусом
У каждого из пациентов был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.
Общество
Семьям с детьми выплатят 5000 рублей на каждого ребёнка
Здоровье
В Липецкой области подтверждено 18 новых случаев коронавируса
Липецк, 8 апреля 2020, 11:27 — REGNUM В Липецкой области 8 апреля официально подтверждено 18 новых случаев коронавируса, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Общество
Путин предложил новые меры поддержки в условиях пандемии
Президент России Владимир Путин объявил новые меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
Общество
Состояние Бориса Джонсона улучшилось
Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона улучшилось.
Экономика
Саратовская облдума поддержала первый пакет мер поддержки бизнеса
Депутат Станислав Денисенко (ЛДПР) предложил подумать о сокращении расходов правительства, отметив, что исполнительная власть с учетом половинчатости мер поддержки, должна подать пример, начав с себя.
Футбол
Роналду показал тренировку с Джорджиной во дворе своего дома
Кино
Появились кадры новой комедии от автора «Офиса» со Стивом Кареллом
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Энергетика
В Минэнерго РФ рассказали о готовности России сократить добычу нефти
Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча в рамках ОПЕК+ состоится 9 апреля в 17:00 мск.
Шоу-бизнес
Нюша представила снимки в боди и кожаном плаще из «Матрицы»
Идеи для образа артистки были явно взяты из фильма "Матрица". Кожаные плащи, очки, не хватает только пистолетов в портупеях.
Авто
Mahindra отказалась финансировать SsangYong
По данным JATO Dynamics, в прошлом году SsangYong реализовал в Европе 14 627 автомобилей (-10%).
Происшествия
Рауля Арашукова обвинили по полной программе
Экономика
Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Общество
«Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области
Как утверждает издание «Проект», в Астраханской области, в устье реки Волги есть резиденция, где отдыхает заместитель председателя Совета безопасности и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев.
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине
Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
Экономика
Украина подготовила новые претензии к Газпрому
Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
Футбол
Зелимхан Бакаев: «Подготовка идет сумасшедшим образом»
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев в прямом эфире в Instagram рассказал о тренировках в условиях карантина из-за пандемии коронавируса.
Политика
Собянин призвал готовиться к резкому росту внебольничной пневмонии
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на совещании с президентом России Владимиром Путиным, что необходимо продолжать ограничительные меры по группам риска - пожилым людям, тем, кто вернулся из-за границы и тем, кто с ними контактировал.
Общество
Австрия смягчает режим карантина
Австрия смягчает режим карантина.
Политика
Песков оценил возможность сокращения нерабочих дней в России
Напомним, на фоне ситуации с пандемией COVID-19 объявленная президентом РФ Владимиром Путиным нерабочей неделя с 28 марта по 5 апреля была продлена главой государства до 30 апреля.
Игры
Cyber-Up Your PC: создатели Cyberpunk 2077 запустили необычный конкурс
Варшава, 8 апреля 2020, 10:19 — REGNUM CD Projekt RED запустила необычный конкурс под названием Cyber-Up Your PC.
Общество
Министр здравоохранения Астраханской области подал в отставку
По данным пресс-службы администрации губернатора Астраханской области, после заседания экспертного совета по ситуации с коронавирусом в регионе, глава министерства здравоохранения области Федор Орлов подал в отставку, передает ТАСС.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.