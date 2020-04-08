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Собянин: Москва не сможет функционировать долго, если все закрыть
ПолитРоссия
  • Комсомольская правда1:31
  • Piter.tv2:19
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Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва не сможет функционировать долго, если все в городе закрыть.В источнике
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