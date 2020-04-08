Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСобянин: Москва не сможет функционировать долго, если все закрыть

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва не сможет функционировать долго, если все в городе закрыть.
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По Москве передвигается только четверть жителей

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Собянин назвал Путину количество не прекративших поездки москвичей

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Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
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Старший сын президента Сербии заразился коронавирусом

У Данило Вучича, старшего сына президента Сербии, подтверждено заражение коронавирусом COVID-19, сообщил в среду глава сербского государства Александр Вучич.
Интерфакс 16:32
Общество

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Ведомости 14:59
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 10:55
Общество

Абызов женился в СИЗО во время карантина

Газета.Ru 16:52
Общество

Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса

Россия в этом году недополучит из-за коронавируса нефтегазовые и другие доходы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.
РИА Новости 16:34
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Малышева перечислила эффективные препараты для лечения коронавируса

Известная телеведущая и профессор Елена Малышева оценила информацию о препаратах для лечения коронавируса, применение которых могут начать в России.
iReactor 03:33
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Число жертв пожара в доме престарелых в Москве выросло до двух

Количество погибших при пожаре в доме престарелых в Москве выросло до двух, сообщает ТАСС.
Российская газета 15:46
Политика

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Lenta.ru 09:43
Политика

Путин поручил продлить водительские права автоматически

Президент поручил правительству проработать механизм автоматического продления документов, в том числе водительских прав, на период самоизоляции.
Авторамблер 09:47
Общество

Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Ведомости вчера в 12:58
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Общество

Израиль приостановил передачу прав РФ на Александровское подворье

Окружной суд Иерусалима решил ввести временный запрет на передачу России в собственность Александровского подворья, пишет The Marker.
Газета.Ru 07:54
Политика

Владимир Путин заявил, что экономику останавливать нельзя

В ходе онлайн-конференции с главами регионов российский президент Владимир Путин заявил, что нельзя останавливать нашу экономику.
Единый банк 17:30
Общество

В Group-IB предупредили о новом виде интернет-мошенничества

«Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, фиксирует распространение новой волны мошенничества, в котором пользователям, уже пострадавшим от интернет-преступников, предлагают получить компенсацию ущерба, но вместо этого списывают деньги и похищают данные банковских карт», — говорится в сообщении.
Известия 17:00
Экономика

В России опасаются трёхкратного снижения собираемости платежей за воду

Практически во всех субъектах РФ собираемость платежей за коммунальные услуги водоснабжения и водоотведения снизилась более чем на 50%, а в ряде регионов достигла 70−75%.
REGNUM 05:09
Авто

Российский авторынок вырос на 4% в марте

Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в первом квартале 2020 года выросли на 1,8% до 328 518 единиц.
Автоновости дня 07:30
Политика

Мишустин ответил на предложение сократить ЕГЭ до одного экзамена

Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что сокращение ЕГЭ до одного экзамена было бы дискриминацией, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 16:04
Культура

Сергей Полунин станцует для онлайн-трансляции в «Зарядье»

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Политика

Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении срока самоизоляции

Отмечается, что так специалист ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом.
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина находится в стабильном состоянии

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, руководитель театра «Русская песня», ранее госпитализированная с пневмонией, находится в стабильном состоянии.
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Второй бомбардир РПЛ Шомуродов постригся налысо

«Очистил» голову также и владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм. Шомуродов занимает второе место в списке бомбардиров РПЛ, забив 11 голов.
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Более 1,5 млн человек в мире заразились COVID-19

Число людей, заразившихся в мире коронавирусом COVID-19, превысило отметку в 1,5 млн, сообщает сайт worldometers, отслеживающий подобную статистику.
Интерфакс 17:35
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Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами

Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
Интерфакс 09:01
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Путин призвал создать условия для возвращения обычного графика работы

Российский лидер Владимир Путин на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса отметил необходимость создания условий для возвращения компаний к нормальному графику работы.
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Gears 5 станет временно бесплатной

В шутер от третьего лица Gears 5 можно будет временно сыграть бесплатно. Тайтл будет доступен всем пользователям Steam с 6 по 13 апреля.
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ДНР и Украина договорились о новом обмене пленными до Пасхи

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины договорились о новом обмене пленными, он пройдет по формуле десять на восемь.
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Попова анонсировала регистрацию теста на иммунитет к коронавирусу

Тест-система Роспотребнадзора для определения иммунитета к коронавирусной инфекции будет зарегистрирована в ближайшую пятницу.
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Черевченко не жалеет, что покинул «Локомотив»

Бывший наставник московского "Локомотива" Игорь Черевченко вспомнил, как уходил из команды в 2016 году.
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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