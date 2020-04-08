Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва не сможет функционировать долго, если все в городе закрыть.

Собянин: Москва не сможет функционировать долго, если все закрыть

Общество Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.

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Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

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