Коронавирус
Газета.RuСобянин: Москва не сможет функционировать долго, если все закрыть
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва не сможет функционировать долго, если все в городе закрыть.
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Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса
Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Общество
Старший сын президента Сербии заразился коронавирусом
У Данило Вучича, старшего сына президента Сербии, подтверждено заражение коронавирусом COVID-19, сообщил в среду глава сербского государства Александр Вучич.
Общество
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Общество
Абызов женился в СИЗО во время карантина
Общество
Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса
Россия в этом году недополучит из-за коронавируса нефтегазовые и другие доходы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.
Здоровье
Малышева перечислила эффективные препараты для лечения коронавируса
Известная телеведущая и профессор Елена Малышева оценила информацию о препаратах для лечения коронавируса, применение которых могут начать в России.
Происшествия
Число жертв пожара в доме престарелых в Москве выросло до двух
Количество погибших при пожаре в доме престарелых в Москве выросло до двух, сообщает ТАСС.
Политика
Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Политика
Путин поручил продлить водительские права автоматически
Президент поручил правительству проработать механизм автоматического продления документов, в том числе водительских прав, на период самоизоляции.
Общество
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Общество
Израиль приостановил передачу прав РФ на Александровское подворье
Окружной суд Иерусалима решил ввести временный запрет на передачу России в собственность Александровского подворья, пишет The Marker.
Политика
Владимир Путин заявил, что экономику останавливать нельзя
В ходе онлайн-конференции с главами регионов российский президент Владимир Путин заявил, что нельзя останавливать нашу экономику.
Общество
В Group-IB предупредили о новом виде интернет-мошенничества
«Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, фиксирует распространение новой волны мошенничества, в котором пользователям, уже пострадавшим от интернет-преступников, предлагают получить компенсацию ущерба, но вместо этого списывают деньги и похищают данные банковских карт», — говорится в сообщении.
Экономика
В России опасаются трёхкратного снижения собираемости платежей за воду
Практически во всех субъектах РФ собираемость платежей за коммунальные услуги водоснабжения и водоотведения снизилась более чем на 50%, а в ряде регионов достигла 70−75%.
Авто
Российский авторынок вырос на 4% в марте
Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в первом квартале 2020 года выросли на 1,8% до 328 518 единиц.
Политика
Мишустин ответил на предложение сократить ЕГЭ до одного экзамена
Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что сокращение ЕГЭ до одного экзамена было бы дискриминацией, пишет РИА "Новости".
Политика
Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении срока самоизоляции
Отмечается, что так специалист ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина находится в стабильном состоянии
Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, руководитель театра «Русская песня», ранее госпитализированная с пневмонией, находится в стабильном состоянии.
Футбол
Второй бомбардир РПЛ Шомуродов постригся налысо
«Очистил» голову также и владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм. Шомуродов занимает второе место в списке бомбардиров РПЛ, забив 11 голов.
Общество
Более 1,5 млн человек в мире заразились COVID-19
Число людей, заразившихся в мире коронавирусом COVID-19, превысило отметку в 1,5 млн, сообщает сайт worldometers, отслеживающий подобную статистику.
Политика
Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами
Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
Политика
Путин призвал создать условия для возвращения обычного графика работы
Российский лидер Владимир Путин на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса отметил необходимость создания условий для возвращения компаний к нормальному графику работы.
Киберспорт
Gears 5 станет временно бесплатной
В шутер от третьего лица Gears 5 можно будет временно сыграть бесплатно. Тайтл будет доступен всем пользователям Steam с 6 по 13 апреля.
Политика
ДНР и Украина договорились о новом обмене пленными до Пасхи
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины договорились о новом обмене пленными, он пройдет по формуле десять на восемь.
Общество
Попова анонсировала регистрацию теста на иммунитет к коронавирусу
Тест-система Роспотребнадзора для определения иммунитета к коронавирусной инфекции будет зарегистрирована в ближайшую пятницу.
Футбол
Черевченко не жалеет, что покинул «Локомотив»
Бывший наставник московского "Локомотива" Игорь Черевченко вспомнил, как уходил из команды в 2016 году.
Происшествия