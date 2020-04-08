Для 12-миллионного города это означает, что передвигается по городу только четверть населения, на сегодня это более или менее оптимальный баланс.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва не сможет функционировать долго, если все в городе закрыть.

Собянин: Москва не сможет функционировать долго, если все закрыть

Экономика Минфин признал один из аукционов по размещению ОФЗ несостоявшимся Сегодня, 8 апреля 2020 года, Министерство финансов РФ сообщило, что аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с переменным купоном признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок по приемлемым ценам.

Политика Берни Сандерс покинул президентскую гонку Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс прекращает свою президентскую кампанию, открывая бывшему вице-президенту США Джо Байдену путь к номинации в кандидаты от Демократической партии.

Шоу-бизнес Рики Мартин впервые показал своего четвертого ребенка Мартин в настоящее время уже не скрывает отношений со своим бойфрендом художником Джваном Юзефом, и своих детей они воспитывают вместе, как полноценная семья.

Энергетика Кремль дал США совет по стабилизации нефтяного рынка Чтобы стабилизировать ситуацию на мировом рынке нефти, американским компаниям необходимо предпринять реальные шаги к сокращению нефтедобычи, а не ждать естественного снижения производства в условиях низких цен на энергоресурсы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество Минпросвещения разрешило регионам вернуть школы к очному обучению Российские школы могут возвращаться к работе в штатном режиме исходя из эпидемиологической ситуации в регионах и с соблюдением санитарных требований, местные власти сами должны принять решение на этот счет, заявили в Минпросвещения.

Экономика Российские водоканалы попросили правительство о поддержке Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ, объединяет 80% предприятий отрасли), частные операторы «Росводоканал» и РКС попросили правительство о субсидиях для компенсации недополученных доходов из-за снижения потребления и убытков из-за роста неплатежей, говорится в письме на имя премьера Михаила Мишустина от 7 апреля.

Общество Петербургский парламент утвердил штрафы за нарушение самоизоляции За нарушение с использованием транспортного средства или повторное нарушение режима самоизоляции штраф составит уже 5 тыс. руб.

Здоровье У бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили поражения легких У 76 из 104 заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess болезнь протекала бессимптомно, но у большинства из таких пациентов (41 человек) в легких обнаружили изменения, носящие название «эффект матового стекла».

Политика В Италии создали петицию против российских медиков На сайте Change.com появилась петиция с призывом к премьер-министру, главам Минобороны и МИД Италии объяснить «истинные цели» российских военных медиков, прибывших в страну для помощи в борьбе с коронавирусом.

Общество Российским судам продлили карантинные ограничения до конца апреля Верховный суд России продлил ограничения в работе судов из-за коронавируса до 30 апреля, сообщили в пресс-службе ВС. На этот срок президент Владимир Путин ранее продлил режим нерабочих дней в стране.

Экономика Эксперты заявили о недооценке властями масштабов кризиса из-за вируса Государство «катастрофически недооценивает масштабы кризиса», категоричен руководитель Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев: «Решения сдвинуты на уровень регионов, где во многих случаях нет ни денежных, ни интеллектуальных ресурсов для осмысленной политики».

Общество Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.

Происшествия В московской аптеке избили 81-летнего академика-историка Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин требует привлечь к уголовной ответственности мужчину, избившего в московской аптеке 81-летнего академика Владислава Назарова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Общество У москвичей появилось новое расстройство из-за коронавируса Психологи отметили у москвичей новое расстройство, возникшее вокруг страхов по поводу коронавируса и боязни выйти на улицу.

Общество Состояние Бориса Джонсона улучшилось Британский премьер Борис Джонсон, попавший в больницу из-за коронавируса, чувствует себя лучше. Об этом сообщил канцлер Риши Сунак.

Армия и оружие Французский журнал Capital назвал Су-57 жемчужиной российской авиации Внимание специалистов привлекли видеокадры Минобороны РФ, на которых Су-57 крутит "бочки" и демонстрирует потрясающий вертикальный набор высоты Как отмечает журнал Capital, Су-57, собранный на четверть из композиционных материалов, имеет исключительную маневренность в полете.

Общество Комендантский час в Аркадии озвучили сиреной из «Судной ночи» Сигнал из "Судной ночи" был использован для того, чтобы напомнить о начале комендантского часа; впоследствии полицейские сообщили, что не знали о связи сирены с фильмом и пообещали больше её не включать.InterMedia напоминает: хоррор "Судная ночь" вышел на экраны в 2013 году.

Здоровье Американский эпидемиолог назвал лучшее средство защиты от коронавируса Американский врач отметил, что использование медицинской маски позволит человеку избежать непроизвольных касаний лица, из-за которых вирус, как правило, и попадает в организм.