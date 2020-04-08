Коронавирус
Газета.RuСобянин: Москва не сможет функционировать долго, если все закрыть
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва не сможет функционировать долго, если все в городе закрыть.
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Для 12-миллионного города это означает, что передвигается по городу только четверть населения, на сегодня это более или менее оптимальный баланс.
— Сергей Собянин, мэр МосквыИзвестия 12:20
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