Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСобянин: Москва не сможет функционировать долго, если все закрыть

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва не сможет функционировать долго, если все в городе закрыть.
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Сергей Собянин
Для 12-миллионного города это означает, что передвигается по городу только четверть населения, на сегодня это более или менее оптимальный баланс.
— Сергей Собянин, мэр МосквыИзвестия 12:20

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