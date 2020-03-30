Коронавирус

РосбалтРосбалтСобянин: Около 20% москвичей проигнорировали призывы о самоизоляции

В Москве решили ввести дополнительные ограничительные меры из-за ситуации с распространением коронавируса. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, передает ТАСС, почти 20% жителей города фактически проигнорировали призывы о самоизоляции.
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Сергей Собянин
Около 20% граждан прохладно восприняли эти меры, поэтому после консультаций с руководством страны нами были приняты дополнительные решения.
— Сергей Собянин, мэр МосквыГазета.Ru 04:34
с чего всё началось

Собянин: порядка 20% жителей Москвы игнорируют призывы о самоизоляции

Власти Москвы введут дополнительные ограничительные меры в условиях распространения коронавируса с связи с тем, что порядка 20% жителей столицы проигнорировали призывы о самоизоляции.
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