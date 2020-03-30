Коронавирус
РосбалтСобянин: Около 20% москвичей проигнорировали призывы о самоизоляции
В Москве решили ввести дополнительные ограничительные меры из-за ситуации с распространением коронавируса. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, передает ТАСС, почти 20% жителей города фактически проигнорировали призывы о самоизоляции.
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Около 20% граждан прохладно восприняли эти меры, поэтому после консультаций с руководством страны нами были приняты дополнительные решения.
— Сергей Собянин, мэр МосквыГазета.Ru 04:34
с чего всё началось
Власти Москвы введут дополнительные ограничительные меры в условиях распространения коронавируса с связи с тем, что порядка 20% жителей столицы проигнорировали призывы о самоизоляции.ТАСС04:40
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