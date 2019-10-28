Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыСобянин: Преступность в Москве снижается год от года

Количество угонов машин и квартирных краж сократилось в четыре раза, а убийств – вдвое по сравнению с 2010 годом, - сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Читать в источнике
Комментировать13
с чего всё началось

С.Собянин: Количество разбойных нападений и грабежей в Москве уменьшилось в пять раз с 2010 г

Количество разбойных нападений и грабежей в столице уменьшилось в пять раз по сравнению с 2010 г. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе общегородского расширенного совещания «Профилактика правонарушений».
Агентство Москва04:23

Подробнее о событии

Полиция Москвы отметила снижение уличной преступности на 7% благодаря общественному патрулированию

Агентство Москва06:40

Около двух третей жителей столицы считают Москву безопасным для проживания городом

ТАСС06:20

Собянин заявил о необходимости создавать новые технологии для борьбы с IT-преступностью

Москва 2405:48

Две трети москвичей считают свой город безопасным для жизни, заявил Собянин

РИА Новости06:09

Сергей Собянин заявил о необходимости выдавать больше патентов мигрантам

Вечерняя Москва06:04

Добровольное тестирование школьников на наркотики стало массовым

Molnet.ru06:17

В Москве снизилась преступность среди мигрантов

Известия06:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:11, Ашберн
Кино

Лучшие видеоигры про Терминатора

ИА Вебург вчера в 09:00
Наука

Квантовое превосходство

Зарождение Идея квантового компьютера появилась около 40 лет назад в работах советского ученого Юрия Манина, но была вскоре независимо и в существенно более четком виде сформулирована Ричардом Фейнманом.
N+1 25 октября в 13:12
Общество

Видеосервис Apple запустится без русской озвучки

В контенте сервиса Apple TV+, который станет доступен с 1 ноября, не будет русского дубляжа, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Apple и топ-менеджеров российских видеосервисов.
Rambler News Service 03:25
Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

В Роструде напомнили, что понедельник, 4 ноября, будет выходным в связи с празднованием Дня народного единства.
RT на русском 05:30
Происшествия

Пилот пропавшего частного самолета в Пермском крае погиб

Полиция и спасатели обнаружили место падения частного легкомоторного самолета, который пропал в субботу в Пермском крае.
ТАСС 03:52
Шоу-бизнес

Боярский ответил на сообщения о плохом самочувствии

РБК 06:34
Кино

Съемки фильма Серебренникова «Петровы в гриппе» начались в Москве

РИА Новости 05:13
Футбол

Валерий Карпин снова станет отцом

Жена главного тренера ФК «Ростов» поделилась фотографией, на которой видно округлившийся живот, со своими подписчиками в Instagram.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 12:07
Общество

Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ посредством референдума.
Газета.Ru 03:53
Происшествия

Суд арестовал готовившего нападение в подмосковном колледже студента

RT на русском 06:32
Экономика

Орешкин поддержал проект ВСМ из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород

Глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин поддержал проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва —Нижний Новгород, информирует РБК.
RT на русском 06:57
Футбол

И. Попов: я вообще не удивлён результату, которого добился «Ростов»

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов прокомментировал результаты команды в текущем сезоне и признался, что не был удивлён успехам южан.
Чемпионат 06:18
Общество

Эксперты показали, как выглядит человек после 20 лет сидячей работы

Вечерний курьер 25 октября в 10:03
Шоу-бизнес

У Максима Фадеева произошёл сердечный приступ

В понедельник, 28 октября, появилась информация о том, что у композитора Максима Фадеева случился сердечный приступ.
Регион online 04:25
Общество

Суд признал экс-премьера Дагестана виновным в растрате 41 млн рублей

RT на русском 04:40
Происшествия

Микроавтобус столкнулся с частным самолетом в Пулково

Газета.Ru 03:29
Общество

Скандал с Call of Duty: Modern Warfare, игру могут запретить

Чемпионат 26 октября в 06:45
Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
Lenta.ru 26 октября в 17:02
Политика

Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете

В России пропаганда наркотиков в интернете станет уголовно наказуемым деянием.
REGNUM 06:21
Технологии

Facebook обучила компьютеры «прятать» лица людей от распознавания

Разработка предусматривает искажение лица, тем самым сбивая с толку систему распознавания лиц, но в тот же момент сохраняет естественный внешний вид, который оставляет внешность людей узнаваемой.
Ferra вчера в 09:29
Политика

МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

RT на русском вчера в 23:15
Шоу-бизнес

Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями

В актерской семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой ожидается рождение малыша. Актриса беременна от своего избранника.
Телепрограмма 00:34
Футбол

Сочинский арбитр Кукуян рассудит «Спартак» и «Ростов» в Кубке России

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 1/8 финала Олимп-Кубка России.
Матч ТВ 06:20
Шоу-бизнес

Алеся Кафельникова возобновила роман с рэпером Pharaoh

На вечеринке, организованной в «Москва-Сити», модель дала понять, что возобновила роман с рэпером Pharaoh.
Актуальные Новости 26 октября в 08:40
Здоровье

Средний возраст диагностики рака растёт в РФ

Средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в России составляет 64,5 года.
News.ru вчера в 23:23
Армия и оружие

Белоруссия усилит войска на границе с Литвой из-за танков США

Министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что республика усилит численность сухопутного воинского контингента на границе с Литвой.
Lenta.ru 06:50
Транспорт

Названа стоимость проезда по трассе М-11 Москва-Петербург

В сообщении отмечается, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 Москва-Петербург, поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.
Интерфакс 06:23
Фигурное катание

Трусова и Ханю выполнили совместный четверной тулуп

В своем Инстаграм российская фигуристка Александра Трусова выложила видео, где победительница Гран-при исполнила совместный прыжок с японцем Юдзуру Ханю.
Bethub.org вчера в 16:36
Общество

Умер советский писатель и диссидент Владимир Буковский

RT на русском 04:30
Общество

Глава H&M раскритиковал идею отказа от культуры потребления

Президент и главный управляющий крупнейшей в Европе розничной сети по торговле одеждой H&M Карл-Йохан Перссон предупредил о негативных социальных последствиях, к которым может привести идея сокращения потребления.
ТАСС 02:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное