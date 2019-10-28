Общество
Эхо МосквыСобянин: Преступность в Москве снижается год от года
Количество угонов машин и квартирных краж сократилось в четыре раза, а убийств – вдвое по сравнению с 2010 годом, - сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
Количество разбойных нападений и грабежей в столице уменьшилось в пять раз по сравнению с 2010 г. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе общегородского расширенного совещания «Профилактика правонарушений».Агентство Москва04:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:11, Ашберн
Кино
Лучшие видеоигры про Терминатора
Наука
Квантовое превосходство
Зарождение Идея квантового компьютера появилась около 40 лет назад в работах советского ученого Юрия Манина, но была вскоре независимо и в существенно более четком виде сформулирована Ричардом Фейнманом.
Общество
Видеосервис Apple запустится без русской озвучки
В контенте сервиса Apple TV+, который станет доступен с 1 ноября, не будет русского дубляжа, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Apple и топ-менеджеров российских видеосервисов.
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
В Роструде напомнили, что понедельник, 4 ноября, будет выходным в связи с празднованием Дня народного единства.
Происшествия
Пилот пропавшего частного самолета в Пермском крае погиб
Полиция и спасатели обнаружили место падения частного легкомоторного самолета, который пропал в субботу в Пермском крае.
Футбол
Валерий Карпин снова станет отцом
Жена главного тренера ФК «Ростов» поделилась фотографией, на которой видно округлившийся живот, со своими подписчиками в Instagram.
Общество
Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ посредством референдума.
Экономика
Орешкин поддержал проект ВСМ из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород
Глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин поддержал проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва —Нижний Новгород, информирует РБК.
Футбол
И. Попов: я вообще не удивлён результату, которого добился «Ростов»
Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов прокомментировал результаты команды в текущем сезоне и признался, что не был удивлён успехам южан.
Общество
Эксперты показали, как выглядит человек после 20 лет сидячей работы
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева произошёл сердечный приступ
В понедельник, 28 октября, появилась информация о том, что у композитора Максима Фадеева случился сердечный приступ.
Общество
Суд признал экс-премьера Дагестана виновным в растрате 41 млн рублей
Общество
Скандал с Call of Duty: Modern Warfare, игру могут запретить
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
Политика
Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете
В России пропаганда наркотиков в интернете станет уголовно наказуемым деянием.
Технологии
Facebook обучила компьютеры «прятать» лица людей от распознавания
Разработка предусматривает искажение лица, тем самым сбивая с толку систему распознавания лиц, но в тот же момент сохраняет естественный внешний вид, который оставляет внешность людей узнаваемой.
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями
В актерской семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой ожидается рождение малыша. Актриса беременна от своего избранника.
Футбол
Сочинский арбитр Кукуян рассудит «Спартак» и «Ростов» в Кубке России
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 1/8 финала Олимп-Кубка России.
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова возобновила роман с рэпером Pharaoh
На вечеринке, организованной в «Москва-Сити», модель дала понять, что возобновила роман с рэпером Pharaoh.
Здоровье
Средний возраст диагностики рака растёт в РФ
Средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в России составляет 64,5 года.
Армия и оружие
Белоруссия усилит войска на границе с Литвой из-за танков США
Министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что республика усилит численность сухопутного воинского контингента на границе с Литвой.
Транспорт
Названа стоимость проезда по трассе М-11 Москва-Петербург
В сообщении отмечается, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 Москва-Петербург, поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.
Фигурное катание
Трусова и Ханю выполнили совместный четверной тулуп
В своем Инстаграм российская фигуристка Александра Трусова выложила видео, где победительница Гран-при исполнила совместный прыжок с японцем Юдзуру Ханю.
Общество
Умер советский писатель и диссидент Владимир Буковский
Общество
Глава H&M раскритиковал идею отказа от культуры потребления
Президент и главный управляющий крупнейшей в Европе розничной сети по торговле одеждой H&M Карл-Йохан Перссон предупредил о негативных социальных последствиях, к которым может привести идея сокращения потребления.