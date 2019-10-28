Количество разбойных нападений и грабежей в столице уменьшилось в пять раз по сравнению с 2010 г. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе общегородского расширенного совещания «Профилактика правонарушений».

с чего всё началось

Количество угонов машин и квартирных краж сократилось в четыре раза, а убийств – вдвое по сравнению с 2010 годом, - сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин: Преступность в Москве снижается год от года

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