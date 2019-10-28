Количество разбойных нападений и грабежей в столице уменьшилось в пять раз по сравнению с 2010 г. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе общегородского расширенного совещания «Профилактика правонарушений».

с чего всё началось

Количество угонов машин и квартирных краж сократилось в четыре раза, а убийств – вдвое по сравнению с 2010 годом, - сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин: Преступность в Москве снижается год от года

Армия и оружие Трамп сообщил о смерти лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади Как проходила операция В воскресенье президент США Дональд Трамп выступил со специальным видеообращением из Белого дома, в котором объявил о ликвидации главаря "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация, ИГ) Абу Бакра аль-Багдади.

Технологии Facebook научила нейросеть обманывать системы распознавания лиц Американская корпорация Facebook представила (.pdf) новую технологию, благодаря которой можно менять ключевые черты лица, чтобы системы распознавания лиц не могли узнать человека.

Политика Зеленский назначил нового главу Киевской области Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Алексея Чернышова новым главой Киевской области.

Транспорт Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург В сообщении говорится, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 "Москва - Санкт-Петербург", поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.

Экономика Туроператоры предупредили о «налоге на проживание» в Турции В Турции с 1 апреля 2020 года начнет действовать «налог на проживание» туристов в отелях. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Политика В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Донбасс Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле «с большим вниманием» следили за визитом президента Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе, передает корреспондент РБК.

Шоу-бизнес На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.

Космос Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.

Экономика Выручка «Ленты» в III квартале снизилась на 0,4% По итогам 9 месяцев 2019 года выручка ритейлера выросла на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 299,5 млрд рублей.

Шоу-бизнес Ольга Бузова назвала себя «православной» и заговорила о грехе Внезапно поющая телеведущая начала разговор на тему веры, напомнив, что она придерживается православной веры.

Политика Путин и Меркель обсудили транзит газа из России в ЕС через Украину "В связи с проведением сегодня в Брюсселе очередного раунда трехсторонних министерских консультаций Россия-ЕС-Украина состоялся обмен мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Автоспорт Нико Хюлкенберг: Квят должен был попытаться атаковать На последнем круге в Мексике Даниил Квят попытался опередить Нико Хюлкенберга, но произошёл контакт и машину Renault развернуло.

Общество Польская комиссия начала осмотр обломков самолета Леха Качиньского Российское следствие допустило польскую комиссию для очередного осмотра обломков президентского самолета Ту-154М, при крушении которого в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский.

Футбол Три игрока «Арсенала» навестили Джаку после конфликта с болельщиками По информации английских медиа, три игрока основного состава «Арсенала» посетили дом полузащитника Гранита Джаки после матча чемпионата Англии против «Кристал Пэлас».

Политика Две трети россиян считают США враждебной страной "Россияне по-прежнему считают, что самые напряженные отношения у России с США", - подчеркивается в исследовании.