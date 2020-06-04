Коронавирус
Эхо МосквыСобянин: Россияне смогут вернуться к прежней жизни через год
Человек быстро забывает плохое — сказал Собянин в интервью ТАСС, и позволив себе пофилософствовать добавил — такова психология. Однако забыть о коронавирусе, по его мнению, удастся только через год, вернувшись к привычному образу жизни. До этого времени придется соблюдать определенные правила.
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с чего всё началось
Ситуация требовала оперативного принятия решений по проблемам, с которыми раньше город никогда не сталкивался. Мэр Сергей Собянин рассказал в интервью ТАСС, какова цена этих решений, готов ли город ко второй волне заболеваемости и когда столица может полностью вернуться к обычной жизни.ТАСС01:00
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ВВС США раскрыли цель полета бомбардировщиков B-1B над Черным морем
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МВД создаст единую базу данных мигрантов
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Российская газета 09:32
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ТАСС 09:32
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RT на русском 10:40
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Газета.Ru 09:40
Армия и оружие
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Газета.Ru 02 июня в 11:54
Общество
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Аналитики раскрыли популярность устаревшей Windows 7
Объявленная устаревшей Windows 7 осталась второй по популярности операционной системой (ОС) для компьютеров.
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Владимир Потанин, самый богатый человек в России, потерял за день $1,6 миллиарда из-за снижения стоимости акций ГМК "Норильский никель" после разлива топлива на принадлежащей компании ТЭЦ.
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Общество
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Суд продлил арест замначальника Генштаба Арсланова
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