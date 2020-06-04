Ситуация требовала оперативного принятия решений по проблемам, с которыми раньше город никогда не сталкивался. Мэр Сергей Собянин рассказал в интервью ТАСС, какова цена этих решений, готов ли город ко второй волне заболеваемости и когда столица может полностью вернуться к обычной жизни.

с чего всё началось

Человек быстро забывает плохое — сказал Собянин в интервью ТАСС, и позволив себе пофилософствовать добавил — такова психология. Однако забыть о коронавирусе, по его мнению, удастся только через год, вернувшись к привычному образу жизни. До этого времени придется соблюдать определенные правила.

Собянин: Россияне смогут вернуться к прежней жизни через год

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