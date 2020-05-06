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РосбалтСобянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции
В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным по экономическим вопросам.
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Собянин принял решение возобновить работу строительных и промпредприятий с 12 мая
Агентство Москва13:44
Сергей Собянин: С 12 мая промышленные и строительные предприятия столицы могут возобновить работу
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы13:30
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