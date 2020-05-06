Коронавирус

РосбалтРосбалтСобянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции

В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным по экономическим вопросам.
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Застройщики размораживают площадки

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Сергей Собянин: С 12 мая промышленные и строительные предприятия столицы могут возобновить работу

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Собянин считает возможным возобновить строительство в Москве с 12 мая

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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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