Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаСобянин: Салоны связи и зоомагазины не будут закрыты

В связи с введением новых ограничений в правительство Москвы поступило много обращений от москвичей, пишет мэр города Сергей Собянин. С учетом этого столичные власти приняли решение, что в течение нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля салоны связи будут продолжать работу.
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Сергей Собянин
В перечень товаров первой необходимости, которые могут продаваться в нерабочую неделю, включены зоотовары и сжиженный природный газ.
— Сергей Собянин, мэр МосквыРИА Новости 09:41

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Салоны связи и зоомагазины продолжат работу на следующей неделе

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