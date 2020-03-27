В перечень товаров первой необходимости, которые могут продаваться в нерабочую неделю, включены зоотовары и сжиженный природный газ.

В связи с введением новых ограничений в правительство Москвы поступило много обращений от москвичей, пишет мэр города Сергей Собянин. С учетом этого столичные власти приняли решение, что в течение нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля салоны связи будут продолжать работу.

Собянин: Салоны связи и зоомагазины не будут закрыты

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