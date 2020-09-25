Мэр Москвы Сергей Собянин из-за ситуации с коронавирусом призвал пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями перейти на удаленную работу или взять отпуск. Новые правила начнут действовать с 28 сентября.

С чего всё началось "Просьба временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно ", - написал Собянин на своем личном сайте в пятницу. Интерфакс 01:10