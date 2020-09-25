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РИА Новости
РИА Новости

Собянин призвал пожилых москвичей оставаться дома из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин из-за ситуации с коронавирусом призвал пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями перейти на удаленную работу или взять отпуск. Новые правила начнут действовать с 28 сентября.В источнике
С чего всё началось
"Просьба временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно", - написал
Собянин на своем личном сайте в пятницу.
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РИАМО

Собянин: Соцкарты пожилых москвичей блокировать не планируется

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Собянин призвал пожилых москвичей оставаться дома из-за коронавируса

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Москва 2401:34
Агентство Москва

Москвичей старше 65 лет попросили оставаться дома из-за роста заболеваемости COVID-19

Агентство Москва01:14
Интерфакс

Москвичей старше 65 лет попросили оставаться дома из-за COVID-19

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РБК

Власти Москвы попросили людей старше 65 лет оставаться дома

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ТАСС

Собянин рассказал о рекомендациях для пожилых москвичей из-за коронавируса

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Коллективный иммунитет к COVID-19 возможно достигнут

«Все признаки указывают на то, что именно сам факт такого воздействия вируса привел к сокращению числа новых случаев заболевания и смертей в Манаусе» - рассказывает координатор исследования Эстер Сабино из Университета Сан-Паулу.
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