Собянин призвал пожилых москвичей оставаться дома из-за коронавируса
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Мэр Москвы Сергей Собянин из-за ситуации с коронавирусом призвал пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями перейти на удаленную работу или взять отпуск. Новые правила начнут действовать с 28 сентября.В источнике
С чего всё началось
"Просьба временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно", - написал
Собянин на своем личном сайте в пятницу.
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