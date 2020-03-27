Коронавирус

Москва. Северо-ЗападМосква. Северо-ЗападСобянин: В Москве продолжат работать салоны связи и зоомагазины

В Москве рассказали: салоны мобильной связи, зоомагазины и магазины, продающие природный сжиженный газ продолжат свою работу на следующей неделе, объявленной президентом нерабочей.
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Сергей Собянин
В перечень товаров первой необходимости, которые могут продаваться в нерабочую неделю, включены зоотовары и сжиженный природный газ.
— Сергей Собянин, мэр МосквыРИА Новости 09:41

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