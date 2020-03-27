В перечень товаров первой необходимости, которые могут продаваться в нерабочую неделю, включены зоотовары и сжиженный природный газ.

В Москве рассказали: салоны мобильной связи, зоомагазины и магазины, продающие природный сжиженный газ продолжат свою работу на следующей неделе, объявленной президентом нерабочей.

Собянин: В Москве продолжат работать салоны связи и зоомагазины

Общество В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.

Политика Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.

Армия и оружие Военные Израиля атаковали позиции ХАМАС в ответ на ракетный обстрел Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу, 27 марта, нанесла удары по военным позициям и инфраструктуре исламского движения ХАМАС в ответ запуск по израильской территории ракеты из сектора Газа.

Политика Посольство России направило протест газете La Stampa Посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом издания о бесполезности российской помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 для республики.

Шоу-бизнес Жена Льва Лещенко рассказала о его состоянии Композитор Игорь Крутой рассказал газете "Московский комсомолец" о сообщении, которое он получил от жены певца Льва Лещенко после его госпитализации в больницу в Коммунарке.

Экономика Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.

Общество WSJ сообщила об острой нехватке золота в США Инвесторы США и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal в пятницу.

Шоу-бизнес Инну Макарову похоронят на Троекуровском кладбище Прощание с народной артисткой СССР Инной Макаровой, скончавшейся 25 марта 2020 года в возрасте 93 лет, пройдет 28 марта в ритуальном зале при Центральной клинической больнице на улице Маршала Тимошенко.

Здоровье Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.

Здоровье На Украине намерены ужесточить карантинные меры в стране Власти Украины намерены ужесточить карантинные меры в связи с коронавирусом из-за большого числа заболевших среди людей трудоспособного возраста, сообщил в пятницу замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на брифинге.

Политика Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.

Игры BioWare может выпустить продолжение игры Mass Effect В начале этого года BioWare выпускала тизер на франшизу Mass Effect, а осенью прошлого года редактор Kotaku Джейсон Шрайер сообщил, что новая Mass Effect уже в разработке.