Коронавирус
Москва. Северо-ЗападСобянин: В Москве продолжат работать салоны связи и зоомагазины
В Москве рассказали: салоны мобильной связи, зоомагазины и магазины, продающие природный сжиженный газ продолжат свою работу на следующей неделе, объявленной президентом нерабочей.
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В перечень товаров первой необходимости, которые могут продаваться в нерабочую неделю, включены зоотовары и сжиженный природный газ.
— Сергей Собянин, мэр МосквыРИА Новости 09:41
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Салоны связи и зоомагазины продолжат работу на следующей неделе
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы11:16
Собянин: Зоотовары и сжиженный природный газ будут продаваться на нерабочей неделе
Агентство Москва09:34
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