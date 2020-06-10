Коронавирус
Российская газетаСобянин: Возвращение к нормальной жизни займет два месяца
Москве понадобится около двух месяцев для возвращения к нормальной жизни. Такой срок в своем выступлении на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом обозначил мэр Сергей Собянин.
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Снятие ограничительных мер в Москве займет около двух месяцев
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