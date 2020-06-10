Москве понадобится около двух месяцев для возвращения к нормальной жизни. Такой срок в своем выступлении на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом обозначил мэр Сергей Собянин.

Собянин: Возвращение к нормальной жизни займет два месяца

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