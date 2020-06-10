Коронавирус

ИзвестияИзвестияСобянин назвал срок выхода из ограничительных мер в Москве

Выход из ограничительных мер в Москве займет около двух месяцев. Об этом в среду, 10 июня, заявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
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Собянин: Москве нужно два месяца для выхода из ограничений, введенных из-за коронавируса

ТАСС06:05

Москва будет выходить из коронавирусных ограничений около двух месяцев

Интерфакс05:52

Собянин: Выход из ограничительных мер в Москве займет около двух месяцев

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Собянин: выход из ограничений в Москве займет два месяца

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Сергей Собянин: Москва будет выходить из режима самоизоляции два месяца

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Москве понадобится почти 2 месяца для полного выхода из ограничений – Собянин

Москва 2405:50

Собянин назвал сроки планового перехода Москвы к нормальной жизни

РИА Новости05:48
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 09:15, Ашберн
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Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет

Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
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В Подмосковье задержан «авторитет» Вася Бандит

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Политика

Лукашенко приедет в Москву на парад Победы

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Армия и оружие

NI встревожили новые С-400 Балтфлота

Американский журнал The National Interest объяснил, для чего Россия разместила дополнительный дивизион С-400 в Калининграде.
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Общество

В Симферополе ФСБ предотвратила теракт

В Симферополе ФСБ предотвратила теракт, пишет РИА "Новости" со ссылкой на службу.
Газета.Ru 07:55
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Общество

Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить

«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
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Общество

Apple проиграла суд с российским изобретателем

Суд по интеллектуальным правам (СИП) отказался по заявлению российской "дочки" Apple аннулировать патент российского изобретателя на модель "Мобильный телефон с экстренной связью", следует из картотеки суда.
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Происшествия

Названа предварительная причина утечки топлива в Норильске

РИА Новости 07:26
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Происшествия

На Звенигородском шоссе в Москве произошла массовая авария

В Москве в аварию попали три машины — две премиальных марки и одно такси.
Вести.Ru 08:51
Происшествия

Жительницу Кубани арестовали за прыжки на капоте машины ДПС

Ленинский районный суд Краснодара признал виновной по трем статьям об административных правонарушениях ранее судимую жительницу Армавира, которая прыгала на капоте припаркованной полицейской машины возле здания бара в Краснодаре, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Краснодару.
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Общество

Освящение главного храма Вооруженных сил России перенесено

Газета.Ru 08:16
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Кино

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Американский стриминговый сервис HBO Max убрал с платформы фильм «Унесенные ветром», мотивировав это борьбой с расизмом.
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Происшествия

Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17

В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК вчера в 00:41
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Здоровье

В ВОЗ назвали период максимальной заразности коронавируса

Эпидемиолог и технический руководитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19 Мария Ван Керкхове назвала период максимальной заразности коронавируса.
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Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
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Единоборства

Менеджер Хабиба Нурмагомедова рассказал о состоянии отца бойца

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Общество

Глава МЧС потребовал не скрывать информацию о ситуации в Норильске

Глава МЧС России Евгений Зиничев потребовал не искажать и не скрывать информацию о ситуации на месте разлива топлива в Норильске, пишет ТАСС.
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Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне будут испытывать чувство стыда за присоединение Крыма в 2014 году.
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В Петербурге вновь заработают парикмахерские и библиотеки

С 15 июня в Петербурге смогут работать парикмахерские, фотосалоны, библиотеки и бани.
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Происшествия

Осужденного участника акции в Москве Раджабова арестовали на 18 суток

Пресненский суд Москвы на 18 суток арестовал осужденного участника несогласованной акции в Москве 27 июля 2019 года Самардинна Раджабова за повторное нарушение правил проведения массового мероприятия, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
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К петербуржцу без маски в магазине вызвали сотрудников Росгвардии

В "Леруа" на Васильевском острове вызвали наряд из-за того, что мужик был без маски пишет очевидец Примечательно, что петербуржец имел при себе защитную маску, но просто не воспользовался ей в стенах магазина.
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По делу о разливе топлива в Норильске задержали трех руководителей ТЭЦ

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На Москву надвигается гроза с градом

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В России средняя цена масок снизилась в четыре раза - до 13 рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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