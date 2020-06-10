Коронавирус
ИзвестияСобянин назвал срок выхода из ограничительных мер в Москве
Выход из ограничительных мер в Москве займет около двух месяцев. Об этом в среду, 10 июня, заявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
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Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет
Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
Происшествия
В Подмосковье задержан «авторитет» Вася Бандит
Коммерсантъ 05:36
Политика
Лукашенко приедет в Москву на парад Победы
Lenta.ru 07:37
Армия и оружие
NI встревожили новые С-400 Балтфлота
Американский журнал The National Interest объяснил, для чего Россия разместила дополнительный дивизион С-400 в Калининграде.
Российская газета 04:02
Происшествия
Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым
Профиль вчера в 23:45
Общество
В Симферополе ФСБ предотвратила теракт
В Симферополе ФСБ предотвратила теракт, пишет РИА "Новости" со ссылкой на службу.
Газета.Ru 07:55
Общество
Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12
Общество
Apple проиграла суд с российским изобретателем
Суд по интеллектуальным правам (СИП) отказался по заявлению российской "дочки" Apple аннулировать патент российского изобретателя на модель "Мобильный телефон с экстренной связью", следует из картотеки суда.
ПРАЙМ 07:38
Происшествия
На Звенигородском шоссе в Москве произошла массовая авария
В Москве в аварию попали три машины — две премиальных марки и одно такси.
Вести.Ru 08:51
Происшествия
Жительницу Кубани арестовали за прыжки на капоте машины ДПС
Ленинский районный суд Краснодара признал виновной по трем статьям об административных правонарушениях ранее судимую жительницу Армавира, которая прыгала на капоте припаркованной полицейской машины возле здания бара в Краснодаре, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Краснодару.
ТАСС 08:37
Кино
Фильм «Унесенные ветром» удалили из сервиса HBO Max из-за расовых тем
Американский стриминговый сервис HBO Max убрал с платформы фильм «Унесенные ветром», мотивировав это борьбой с расизмом.
НТВ 04:07
Происшествия
Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17
В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК вчера в 00:41
Здоровье
В ВОЗ назвали период максимальной заразности коронавируса
Эпидемиолог и технический руководитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19 Мария Ван Керкхове назвала период максимальной заразности коронавируса.
МедиаПоток 08:04
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Единоборства
Менеджер Хабиба Нурмагомедова рассказал о состоянии отца бойца
МИР 24 вчера в 21:41
Общество
Глава МЧС потребовал не скрывать информацию о ситуации в Норильске
Глава МЧС России Евгений Зиничев потребовал не искажать и не скрывать информацию о ситуации на месте разлива топлива в Норильске, пишет ТАСС.
Газета.Ru 08:42
Политика
Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне будут испытывать чувство стыда за присоединение Крыма в 2014 году.
Lenta.ru 04:33
Общество
В Петербурге вновь заработают парикмахерские и библиотеки
С 15 июня в Петербурге смогут работать парикмахерские, фотосалоны, библиотеки и бани.
Российская газета 09:04
Происшествия
Осужденного участника акции в Москве Раджабова арестовали на 18 суток
Пресненский суд Москвы на 18 суток арестовал осужденного участника несогласованной акции в Москве 27 июля 2019 года Самардинна Раджабова за повторное нарушение правил проведения массового мероприятия, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
РИА Новости 08:38
Автоспорт
Кими Райкконен: Я определюсь после завершения сезона
F1news.ru 06:10
Происшествия
К петербуржцу без маски в магазине вызвали сотрудников Росгвардии
В "Леруа" на Васильевском острове вызвали наряд из-за того, что мужик был без маски пишет очевидец Примечательно, что петербуржец имел при себе защитную маску, но просто не воспользовался ей в стенах магазина.
Piter.tv 08:47
Происшествия
Судимый актер Долинский высказался о судьбе Ефремова в тюрьме
Заслуженный артист России, актер Владимир Долинский высказался о пьяном ДТП с участием Михаила Ефремова.
РИА Новости 09:10
Общество
На Москву надвигается гроза с градом
Москва 24 вчера в 06:25
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Общество
Медицинские маски подешевели в четыре раза
В России средняя цена масок снизилась в четыре раза - до 13 рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.
Газета.Ru 06:39