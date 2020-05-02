Выявляемость коронавирусной инфекции удалось увеличить почти в два раза, по этому показателю Москва вышла в мировые лидеры, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём личном блоге.

Выявляемость коронавируса в Москве увеличилась почти в два раза

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