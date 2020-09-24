Количество заболевших гриппом и ОРВИ в столице за три недели выросло в три раза. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в программе "Вести" на телеканале "Россия 1".

Сергей Собянин мэр москвы Мы видим, что у нас достаточно активно растет выявляемость тех, кто заболел COVID-19, понятно, что это связано с кардинальным увеличением тестов с одной стороны, с другой стороны, накладываются процессы с ростом ОРВИ и гриппа.