Собянин: Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве выросла втрое
Количество заболевших гриппом и ОРВИ в столице за три недели выросло в три раза. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в программе "Вести" на телеканале "Россия 1".В источнике
Мы видим, что у нас достаточно активно растет выявляемость тех, кто заболел COVID-19, понятно, что это связано с кардинальным увеличением тестов с одной стороны, с другой стороны, накладываются процессы с ростом ОРВИ и гриппа.
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Число заболевших ОРВИ и гриппом в Москве за 3 недели выросло в 3 раза – Собянин
Москва 24вчера в 14:33
Собянин: Количество случаев заболеваний ОРВИ и гриппом в Москве выросло втрое за последние три недели
Агентство Москвавчера в 14:17