Масочный режим в Москве продлится в ближайшие месяцы. Это анонсировал мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС. Собянин объяснил, что такие требования установил Роспотребнадзор.

Собянин анонсировал продление масочного режима в Москве на месяцы

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