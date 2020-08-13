Общество
Lenta.ruСобянин анонсировал продление масочного режима в Москве на месяцы
Масочный режим в Москве продлится в ближайшие месяцы. Это анонсировал мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС. Собянин объяснил, что такие требования установил Роспотребнадзор.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7380 источников, обновлено в 10:29, Ашберн
Общество
Новосибирской области выделят денег на бесплатное питание школьников
Новосибирск, 13 августа 2020, 11:37 — REGNUM Новосибирской области в 2020—2022 годах планируется дополнительно выделить средства на обеспечение горячего питания школьников младших классов.
REGNUM 04:37
Общество
Собянин опроверг введение ограничений в Москве в сентябре
Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг слухи о возвращении 15 сентября ограничений в Москве в связи с коронавирусом.
Ведомости 09:58
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $8,9 млрд
Международные резервы РФ, по данным на 7 августа, увеличились на 1,5% (или на $8,9 млрд) по сравнению с показателем на 31 июля и составили $600,7 млрд, говорится в материалах Банка России.
ТАСС 10:20
Общество
Начальник милиции Гродно пристыдил силовиков
Начальник управления внутренних дел Гродненской области Вадим Синявский попросил прощения у работников завода «Химволокно» и пристыдил силовиков.
Lenta.ru 10:02
Происшествия
СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber
Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости 08:54
Политика
ЕС призвал власти Белоруссии изменить политику и прекратить насилие
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказал мнение, что условием развития отношений Белоруссии с Евросоюзом станет изменение властями политики и прекращение насилия.
Взгляд.ру 07:36
Происшествия
Расчлененное тело женщины нашли в квартире на юге Москвы
Несколько пакетов с отрубленными конечностями женщины обнаружили полицейские в квартире на юге Москвы.
Вести.Ru 09:14
Общество
Пособие по безработице в США впервые попросили менее 1 млн человек
Число граждан США, обратившихся с 3 по 9 августа 2020 года с первичной заявкой на получение пособий по безработице, впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции нового типа опустилось ниже 1 млн человек, передаёт Минтруд США.
News.ru 09:24
Происшествия
В Сербии задержан посол Азербайджана за присвоение крупной суммы денег
Белград, 13 августа 2020, 16:55 — REGNUM В Сербии правоохранительные органы задержали посла Азербайджана за присвоение крупной суммы денег.
REGNUM 09:55
Политика
Россия заявила об иностранном вмешательстве в ситуацию в Белоруссии
В МИД России выразили обеспокоенность ситуацией в Белоруссии, заявив о попытках внешних сил вмешаться и дестабилизировать обстановку в республике после президентских выборов.
Lenta.ru 09:23
Футбол
Уткин отреагировал на отстранение Шмурнова от эфиров на «Матч ТВ»
Блогер Василий Уткин отреагировал на отстранение комментатора Александра Шмурнова от работы после трансляции матча 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2).
Metaratings 08:59
Политика
В Google не ответили на запрос СПЧ о блокировках YouTube-каналов СМИ
Российский офис Google не стал комментировать запрос Совета по правам человека (СПЧ) о причинах блокировок YouTube-каналов средств массовой информации без возможности восстановления, сославшись на то, что ООО «Гугл» не является представительством компании Google LLC в России, а сама компания не имеет филиалов в стране.
Известия 08:47
Происшествия
Пропавшего 11-летнего школьника нашли в Липецке
Липецк, 13 августа 2020, 17:22 — REGNUM В Липецке следователи обнаружили пропавшего накануне 11-летнего школьника.
REGNUM 10:22
Политика
Танцевавшая с Лукашенко мисс Беларусь призвала всех остановить насилие
Депутат белорусского парламента Мария Василевич призвала прекратить насилие в стране. По её словам, республика не заслужила «такой боли».
News.ru 09:15
Общество
Собянин оценил качество российской вакцины от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что российская вакцина от коронавируса качественная.
РИА Новости 09:48
Общество
Повторный тест подтвердил коронавирус у вице-премьера Трутнева
Повторный тест подтвердил наличие коронавируса у вице-премьера - полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, сообщил его помощник Тимур Чернышев.
Интерфакс 10:07
Игры
Embracer Group купила разработчиков Metro и шесть других студий
Корпорация Embracer Group приобрела семь новых студий, среди которых есть 4A Games — разработчик игр серии Metro.
CyberSport.ru 04:16
Футбол
Озил намерен остаться в «Арсенале» до последнего дня контракта
Футболист "Арсенала" Месут Озил сказал, что не собирается уходить из лондонского клуба этим летом и намерен оставаться в команде до окончания срока контракта.
РИА Новости 07:42
Экономика
Силуанов назвал безопасным текущий уровень госдолга России
Размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне — ниже 20% ВВП.
Известия 08:43
Космос
Глава Роскосмоса Рогозин допустил существование внеземной жизни
Expert.ru 10 августа в 05:42
Происшествия
В СК Белоруссии сообщили, что беспорядки в стране были скоординированы
Evo-rus.com 07:14
Шоу-бизнес
Дочь певицы Легкоступовой сообщила о ее тяжелом состоянии
Певица Валентина Легкоступова находится в крайне тяжелом состоянии в коме, об этом сообщила в Instagram дочь артистки Анетта Бриль.
BFM.ru 06:11
Политика
ВЦИОМ: в победу Лукашенко верят более половины россиян
Результаты опроса ВЦИОМ показали, что 51% россиян верят в честную победу Александра Лукашенко на выборах в Белоруссии.
Газета.Ru 09:32
Происшествия
Российский журналист рассказал об избиениях в белорусском РУВД
Задержанный ранее при освещении событий в Белоруссии корреспондент Znak.com Никита Телиженко рассказал об избиениях в районном управлении внутренних дел в Минске.
Газета.Ru вчера в 18:12
Политика
ЦИК сообщил о 64% голосов за Лукашенко в Минске
Государственные Вести 10:06