Коронавирус
Газета.RuСобянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.
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Сергей Собянин не исключил, что на следующей неделе могут радикально ослабить карантин
Эхо Москвывчера в 16:00
Радикальные решения по смягчению ограничений: интервью с Собяниным и Воробьевым
Вести.Ruвчера в 14:51
Положительная динамика: Сергей Собянин о ситуации с распространением COVID-19 в столице
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 15:25
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В Екатеринбурге коронавирус выявили ещё у 190 человек
Екатеринбург, 5 июня 2020, 12:37 — REGNUM Ещё 190 случаев выявления коронавируса выявили в Екатеринбурге за минувшие сутки.
REGNUM вчера в 05:37
Происшествия
Ещё 20 случаев коронавируса подтверждено в Нижнем Тагиле
За прошедшие сутки в Свердловской области подтверждено 249 новых случаев COVID-19, 20 из них — в Нижнем Тагиле. в общей сложности коронавирусная инфекция подтверждена у 266 тагильчан, сообщает областной оперштаб.
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На застреленного спецназом россиянина завели уголовное дело
В Екатеринбурге на застреленного спецназом россиянина Владимира Таушанкова завели уголовное дело.
Lenta.ru вчера в 13:25
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В Steam стартовала распродажа игр компании Electronic Arts
REGNUM 04 июня в 14:44
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VP.Prodigy вышли в финал верхней сетки ESL One Birmingham
Команда вышла в финал верхней сетки, где встретится с Alliance за право выйти в гранд-финал турнира, матч пройдет 5 июня, в 20:00 по московскому времени.
Inc-news.ru 03 июня в 17:49
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В Челябинской области выявлено 119 новых случаев коронавируса
Как сообщили в региональном минздраве, за прошедшие сутки подтверждено 119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Южноуральская панорама 02:16
Общество
Более 8,7 тыс. новых носителей коронавируса выявлено в 85 регионах РФ
Новые случаи заражения подтверждены в 85 регионах, сообщает 5 июня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 04:23
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«Урал» согласует с властями проведение матча с «Рубином» при зрителях на следующей неделе
Футбольный клуб "Урал" согласует на следующей неделе с местными властями присутствие болельщиков на "Екатеринбург Арене" на матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Рубином".
ТАСС Спорт 04:35
Общество
«Почта России» арендовала офис в БЦ «ВЭБ Арена» за 7 млрд рублей
АО "Почта России" арендовало офисные помещения и помещения под парковку общей площадью 37 тысяч квадратных метров у АО "ПФК ЦСКА" на 3-й Песчаной улице, дом 2А за 7,013 миллиарда рублей, говорится в сущфакте компании.
РИА Новости вчера в 11:56
Футбол
«Айнтрахт» — «Майнц»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии
Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч 30-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Айнтрахт» — «Майнц».
Чемпионат 01:30
Хоккей
Брагин возглавил сборную России по хоккею
Помощниками Брагина в главной команде назначены тренеры Алексей Жамнов, Андрей Козырев и Александр Бойков.
Piter.tv вчера в 03:01
Киберспорт
Virtus.pro оштрафует iLTW за недопустимое поведение в матче
Организация Virtus.pro принесла официальные извинения Стиву Excalibur Йе за поведение Игоря iLTW Филатова в рейтинговом матче по Dota 2. Клуб оштрафует Филатова, а также предпримет меры, чтобы подобные инциденты не повторились в будущем.
CyberSport.ru 05:35
Религия
Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
Политика
В МИД РФ ответили на призыв Госдепа США «убраться с Ближнего Востока»
В МИД РФ отреагировали на слова помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера о том, что Россия должна «убраться с Ближнего Востока», поскольку «играет деструктивную роль».
Наша версия вчера в 04:11
Здоровье
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса
Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:16
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru вчера в 05:22
Культура
Новый сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня
Драматичную комедию покажет видеосервис Wink. В четверг, 4 июня, на видеосервисе Wink стартует показ драматичной комедии "Чики".
Piter.tv 03 июня в 03:49
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NI: Пентагону стоит опасаться российского БПЛА «Охотник»
Военное дело вчера в 10:06
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
Здоровье
Число больных коронавирусом в Алтайском крае превысило 2 тысячи
Число больных коронавирусом в Алтайском крае превысило 2 000 человек. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03 июня в 07:01
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«ВКонтакте» запустил сервис «Клипы»
Пользователям предлагается снимать короткие вертикальные видео длительностью до минуты.
Телеканал Санкт-Петербург 04 июня в 23:18
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали безопасными занятия спортом в масках
При занятиях спортом увеличивается интенсивность дыхания, увеличивается образования аэрозоля, который распространяется на большие расстояния.
Говорит Москва 04 июня в 08:44
Общество
Ургант спародировал ролик об усыновлении геями ребенка из детдома
Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» высмеял видеоролик, выпущенный «Федеральным агентством новостей» (РИА ФАН) об усыновлении геями ребенка из детского дома.
Lenta.ru вчера в 19:53
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Актера Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище
Народного артиста РФ Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщила в субботу поэтесса Любовь Воропаева.
Интерфакс 04:17
Культура
В мультсериале «Царевны» появятся азиат и мулат
Авторы мультсериала «Царевны» добавили в картину героев-мальчиков — азиата по имени Ван Ли и мулата Васко.
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Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru вчера в 05:05
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Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня
Эхо Москвы вчера в 12:03
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У 8855 человек за сутки выявили коронавирус в России
За прошедшие сутки на территории Российской Федерации коронавирус диагностировали у 8 855 человек.
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