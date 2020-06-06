Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСобянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.
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Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер

Газета.Ru02:28

Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из самоизоляции

РИА Новостивчера в 17:01

Сергей Собянин не исключил, что на следующей неделе могут радикально ослабить карантин

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Радикальные решения по смягчению ограничений: интервью с Собяниным и Воробьевым

Вести.Ruвчера в 14:51

Власти Москвы на следующей неделе могут принять решение по ослаблению ограничительных мер

ТАССвчера в 14:40

Собянин пообещал радикально ослабить ограничения на следующей неделе

Интерфаксвчера в 14:22

Положительная динамика: Сергей Собянин о ситуации с распространением COVID-19 в столице

Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 15:25
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В Екатеринбурге коронавирус выявили ещё у 190 человек

Екатеринбург, 5 июня 2020, 12:37 — REGNUM Ещё 190 случаев выявления коронавируса выявили в Екатеринбурге за минувшие сутки.
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Ещё 20 случаев коронавируса подтверждено в Нижнем Тагиле

За прошедшие сутки в Свердловской области подтверждено 249 новых случаев COVID-19, 20 из них — в Нижнем Тагиле. в общей сложности коронавирусная инфекция подтверждена у 266 тагильчан, сообщает областной оперштаб.
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На застреленного спецназом россиянина завели уголовное дело

В Екатеринбурге на застреленного спецназом россиянина Владимира Таушанкова завели уголовное дело.
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В Steam стартовала распродажа игр компании Electronic Arts

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VP.Prodigy вышли в финал верхней сетки ESL One Birmingham

Команда вышла в финал верхней сетки, где встретится с Alliance за право выйти в гранд-финал турнира, матч пройдет 5 июня, в 20:00 по московскому времени.
Inc-news.ru 03 июня в 17:49
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В Челябинской области выявлено 119 новых случаев коронавируса

Как сообщили в региональном минздраве, за прошедшие сутки подтверждено 119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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Общество

Более 8,7 тыс. новых носителей коронавируса выявлено в 85 регионах РФ

Новые случаи заражения подтверждены в 85 регионах, сообщает 5 июня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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Футбол

«Урал» согласует с властями проведение матча с «Рубином» при зрителях на следующей неделе

Футбольный клуб "Урал" согласует на следующей неделе с местными властями присутствие болельщиков на "Екатеринбург Арене" на матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Рубином".
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«Почта России» арендовала офис в БЦ «ВЭБ Арена» за 7 млрд рублей

АО "Почта России" арендовало офисные помещения и помещения под парковку общей площадью 37 тысяч квадратных метров у АО "ПФК ЦСКА" на 3-й Песчаной улице, дом 2А за 7,013 миллиарда рублей, говорится в сущфакте компании.
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«Айнтрахт» — «Майнц»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч 30-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Айнтрахт» — «Майнц».
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Брагин возглавил сборную России по хоккею

Помощниками Брагина в главной команде назначены тренеры Алексей Жамнов, Андрей Козырев и Александр Бойков.
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Virtus.pro оштрафует iLTW за недопустимое поведение в матче

Организация Virtus.pro принесла официальные извинения Стиву Excalibur Йе за поведение Игоря iLTW Филатова в рейтинговом матче по Dota 2. Клуб оштрафует Филатова, а также предпримет меры, чтобы подобные инциденты не повторились в будущем.
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Православные отмечают родительскую субботу

В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
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В МИД РФ ответили на призыв Госдепа США «убраться с Ближнего Востока»

В МИД РФ отреагировали на слова помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера о том, что Россия должна «убраться с Ближнего Востока», поскольку «играет деструктивную роль».
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Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса

Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Умерла журналистка Юлия Норкина

Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
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Новый сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня

Драматичную комедию покажет видеосервис Wink. В четверг, 4 июня, на видеосервисе Wink стартует показ драматичной комедии "Чики".
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NI: Пентагону стоит опасаться российского БПЛА «Охотник»

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В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
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Число больных коронавирусом в Алтайском крае превысило 2 тысячи

Число больных коронавирусом в Алтайском крае превысило 2 000 человек. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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В Норильске ПДК вредных веществ в воде превышена в 200 раз

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«ВКонтакте» запустил сервис «Клипы»

Пользователям предлагается снимать короткие вертикальные видео длительностью до минуты.
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В Роспотребнадзоре назвали безопасными занятия спортом в масках

При занятиях спортом увеличивается интенсивность дыхания, увеличивается образования аэрозоля, который распространяется на большие расстояния.
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Ургант спародировал ролик об усыновлении геями ребенка из детдома

Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» высмеял видеоролик, выпущенный «Федеральным агентством новостей» (РИА ФАН) об усыновлении геями ребенка из детского дома.
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Актера Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище

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В мультсериале «Царевны» появятся азиат и мулат

Авторы мультсериала «Царевны» добавили в картину героев-мальчиков — азиата по имени Ван Ли и мулата Васко.
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Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета

В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
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Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня

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У 8855 человек за сутки выявили коронавирус в России

За прошедшие сутки на территории Российской Федерации коронавирус диагностировали у 8 855 человек.
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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