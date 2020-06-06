Коронавирус
Газета.RuСобянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.
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Сергей Собянин не исключил, что на следующей неделе могут радикально ослабить карантин
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