Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСобянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.
Читать в источнике
Комментировать2,1K

Подробнее о событии

Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер

Газета.Ru02:28

Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из самоизоляции

РИА Новостивчера в 17:01

Сергей Собянин не исключил, что на следующей неделе могут радикально ослабить карантин

Эхо Москвывчера в 16:00

Радикальные решения по смягчению ограничений: интервью с Собяниным и Воробьевым

Вести.Ruвчера в 14:51

Власти Москвы на следующей неделе могут принять решение по ослаблению ограничительных мер

ТАССвчера в 14:40

Собянин пообещал радикально ослабить ограничения на следующей неделе

Интерфаксвчера в 14:22

Положительная динамика: Сергей Собянин о ситуации с распространением COVID-19 в столице

Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 15:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 07:16, Ашберн
Религия

Православные отмечают родительскую субботу

В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
186
Кино

Скончался актер Михаил Кокшенов

Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
1,5K
Политика

В Германии отвергли санкции США против «Северного потока-2»

Как ранее писал «Профиль», накануне сенат США внес законопроект о введении дополнительного пакета санкций против «Северного потока-2».
Профиль вчера в 09:48
99
Политика

Путин поручил правительству создать базу генетической информации

Президент Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создать в стране единую базу генетической информации.
Ведомости 05:54
1,8K
Здоровье

Минздрав предложил изменить правила медосвидетельствования водителей

Минздрав подписал приказ о внесении изменений в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители в октябре прошлого года.
РБК вчера в 16:00
832
Футбол

Тимо Вернер дал согласие на переход в «Челси»

В четверг, 4 июня, «Bild» сообщил, что нападающий немецкой команды «РБ Лейпциг» удачно провёл переговоры с лондонским «Челси».
ГЛАС.RU 04 июня в 14:09
Происшествия

В Башкирии ищут пропавшего шестилетнего ребенка

РИА Новости 03:46
2
Авто

Renault начала продажи в России нового Renault Master

Не зависимо от версии Renault Master предлагается с 2,3-литровым дизельным мотором мощностью 125 л.с. если это будет переднеприводный вариант фургона и 150 л.с. если заднеприводная модификация.
Tvoe-avto.com 04 июня в 01:17
3
Происшествия

Полиция задержала более десяти пикетчиков у здания МВД в Москве

Ведомости вчера в 12:54
76
Политика

Чехия высылает двух российских дипломатов

Власти Чехии приняли решение выслать из страны двух российских дипломатов.
Свободная Пресса вчера в 08:44
1,3K
Происшествия

В Норильске ПДК вредных веществ в воде превышена в 200 раз

Предельно допустимая концентрация вредных веществ в пробах воды, взятых из загрязненных топливом водоемов в Норильске, превышена в 200 раз.
BFM.ru 05:33
7
Происшествия

На застреленного спецназом россиянина завели уголовное дело

В Екатеринбурге на застреленного спецназом россиянина Владимира Таушанкова завели уголовное дело.
Lenta.ru вчера в 13:25
269
Происшествия

Скончался один из двойняшек, которых родители морили голодом

Один из младенцев-двойняшек, которых морили голодом собственные родители, скончался в больнице, сообщает Следком по Камчатскому краю.
Вести.Ru 04:48
18
Наука

Ученые назвали причину смерти от недосыпа

Goroday.ru 04:29
Общество

В Тульской области скончались два пациента с COVID-19

Тула, 6 июня 2020, 11:54 — REGNUM Два пациента с диагнозом COVID-19 скончались в Тульской области за последние сутки, данные опубликовал региональный оперативный штаб 6 июня.
REGNUM 04:54
601
Общество

Китайское издание восхитилось российской колбасой

Пекин, 6 июня 2020, 10:47 — REGNUM Статью, в которой восторженно рассказывается о колбасе из России и причинах, сделавших её популярной в Китае, опубликовало 6 июня китайское издание Sina.
REGNUM 03:47
181
Общество

В ВОЗ сообщили о выходе России на плато по коронавирусу

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 07:02
443
Общество

Бумер, кек и лойс. «Яндекс» составил топ новых слов десятилетия

"Яндекс" ко Дню русского языка составил список новых слов, значение которых последние 10 лет искали в Рунете чаще всего.
ТАСС 06:10
1
Политика

Анкара возобновит в июне авиасообщение с 40 странами мира

Власти Турции намереваются восстановить воздушное сообщение с 40 странами мира, которое было прервано в виду эпидемии коронавируса.
ИА Новороссия 04 июня в 09:33
39
Армия и оружие

ВВС США хотят провести учебный бой между истребителем и БПЛА

Актуальные Новости 04:55
2
Общество

Как по новым правилам рассчитать пособие, если сотрудник болел дольше месяца

Напомним, что в период с 1 апреля и до конца 2020 года действуют временные правила расчета больничных.
Бухонлайн 03 июня в 02:39
Здоровье

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса

Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:16
149
Гаджеты

Очень странные прототипы GeForce RTX 3080. На фотографиях одна из карт выглядит попросту неправильно

iXBT.com 05:08
Музыка

Максим Фадеев показал свою новую подопечную

В своей публикации сам Фадеев тоже отметил, что его новая артистка может кого-то напоминать и назвал ее "знакомым лицом", но тем не менее это - абсолютно новый проект и новое имя в шоу-бизнесе.
Московский Комсомолец вчера в 09:51
37
Происшествия

В Казахстане зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2

Талдыкорган, Казахстан, 6 июня 2020, 04:50 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,2 произошло зарегистрированы в Алма-Атинской области Казахстана 6 июня, сообщает пресс-служба областного управления по чрезвычайным ситуациям.
REGNUM вчера в 21:50
Общество

ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
658
Политика

Пушков спрогнозировал сроки окончания протестов в США

Член Совета Федерации Алексей Пушков дал прогноз по развитию ситуации с протестами в США, начавшимися после смерти чернокожего американца Джорджа Флойда.
Lenta.ru вчера в 23:59
12
Происшествия

Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания

Lenta.ru вчера в 14:45
303
Политика

Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу

Президент Владимир Путин поручил бесплатно подключать россиян к газовым сетям.
FreeNews-Volga вчера в 00:00
3,7K
Шоу-бизнес

Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом

Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец 05:32
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное